Как быстро разморозить мясо, не используя микроволновку

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Современные домохозяйки привыкли использовать микроволновку для размораживания мяса, так как практически каждая современная микроволновая печь оснащена функцией разморозки.

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Однако этот метод может придать мясу характерный неприятный вкус, который сохраняется даже после варки.

Существует более эффективный и вкусный способ размораживания мяса, который используют опытные хозяйки. Этот метод займет всего 10 минут, но при этом качество и вкус продукта останутся на высоком уровне.

Шаги по размораживанию мяса:

Положите мясо в чистый пакет для запекания и завяжите его, чтобы избежать попадания воды.

Налейте воду в кастрюлю.

Включите огонь и дождитесь, пока температура воды не достигнет 55-60 градусов Цельсия.

Поместите пакет с мясом в кастрюлю с горячей водой.

Через 10-15 минут выключите огонь, извлеките мясо из пакета и проверьте ножом, оттаяло ли оно.

Таким образом, этот способ размораживания не только экономит время, но и сохраняет вкус мяса, делая его более аппетитным и пригодным для приготовления.