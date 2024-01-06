Тарталетки с жульеном. Эти тарталетки идеально подойдут абсолютно к любому фуршетному варианту. Их обязательно оценят ваши гости.
Ингредиенты:
Приготовление:
Расставляем тарталетки на противень и накладываем в них начинку из обжаренных лука, грибов и куриной грудки. Сверху добавляем чуть-чуть сметаны.
В конце посыпаем тёртым сыром и отправляем на 10-15 минут запекаться в духовку. Запекаем при 180°.
Быстро, а самое главное, вкусно. Приятного аппетита!
Автор svetlana_life_mama.
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