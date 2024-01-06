Тарталетки с жульеном идеально подойдут абсолютно к любому праздничному фуршету

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Тарталетки с жульеном. Эти тарталетки идеально подойдут абсолютно к любому фуршетному варианту. Их обязательно оценят ваши гости.

Фото: menunedeli.ru

Ингредиенты:

мука — 3-4 ст. л.

лук — 2 шт.

шампиньоны — 200 гр.

сыр — 250 гр.

куриное филе — 500 гр.

сметана — 3 ст. л.

тарталетки — 25 шт.

специи — по вкусу.

Приготовление:

Расставляем тарталетки на противень и накладываем в них начинку из обжаренных лука, грибов и куриной грудки. Сверху добавляем чуть-чуть сметаны.

В конце посыпаем тёртым сыром и отправляем на 10-15 минут запекаться в духовку. Запекаем при 180°.

Быстро, а самое главное, вкусно. Приятного аппетита!

Автор svetlana_life_mama.