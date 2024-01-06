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Простая запеканка с макаронами и курицей

1:21
Еда

Самые простые ингредиенты могут помочь приготовить блюдо с изумительным вкусом. Данная запеканка с курицей станет отличным вариантом для ужина или обеда.

Простая запеканка с макаронами и курицей
Фото: originally posted to Flickr as Grandma's Quiche by Alexa is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Вам потребуются:

  • Макароны — 250 г.
  • Филе куриной грудки — 300 г.
  • Помидоры — 150 г.
  • Сыр твёрдый — 100 г.
  • Сметана 20% — 150 г.
  • Вода — 250 мл.
  • Приправа для курицы — 1 ст. ложка.
  • Соль — по вкусу.
  • Зелень свежая — для украшения запеканки.
  • Небольшое количество растительного масла.

Приготовление

Сначала смажьте маслом форму для запекания и высыпьте в неё сухие макароны.

Затем распределите курицу поверх макарон, нарезанные кубиками помидоры выложите поверх мяса.

Сметану разведите в воде, добавьте соль, натёртый сыр. Этой заливкой покройте курицу.

Накройте форму фольгой и поставьте в духовку. Выпекайте около получаса при 180 градусах.

После этого уберите фольгу и поставьте блюдо в духовку ещё на 15 минут для подрумянивания сыра.

Готовую запеканку посыпьте зеленью.  

Источник: russianfood. com

Запеканка с курицей
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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