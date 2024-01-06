Простая запеканка с макаронами и курицей

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Самые простые ингредиенты могут помочь приготовить блюдо с изумительным вкусом. Данная запеканка с курицей станет отличным вариантом для ужина или обеда.

Фото: originally posted to Flickr as Grandma's Quiche by Alexa is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Вам потребуются:

Макароны — 250 г.

Филе куриной грудки — 300 г.

Помидоры — 150 г.

Сыр твёрдый — 100 г.

Сметана 20% — 150 г.

Вода — 250 мл.

Приправа для курицы — 1 ст. ложка.

Соль — по вкусу.

Зелень свежая — для украшения запеканки.

Небольшое количество растительного масла.

Приготовление

Сначала смажьте маслом форму для запекания и высыпьте в неё сухие макароны.

Затем распределите курицу поверх макарон, нарезанные кубиками помидоры выложите поверх мяса.

Сметану разведите в воде, добавьте соль, натёртый сыр. Этой заливкой покройте курицу.

Накройте форму фольгой и поставьте в духовку. Выпекайте около получаса при 180 градусах.

После этого уберите фольгу и поставьте блюдо в духовку ещё на 15 минут для подрумянивания сыра.

Готовую запеканку посыпьте зеленью.

Источник: russianfood. com