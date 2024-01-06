Самые простые ингредиенты могут помочь приготовить блюдо с изумительным вкусом. Данная запеканка с курицей станет отличным вариантом для ужина или обеда.
Вам потребуются:
Приготовление
Сначала смажьте маслом форму для запекания и высыпьте в неё сухие макароны.
Затем распределите курицу поверх макарон, нарезанные кубиками помидоры выложите поверх мяса.
Сметану разведите в воде, добавьте соль, натёртый сыр. Этой заливкой покройте курицу.
Накройте форму фольгой и поставьте в духовку. Выпекайте около получаса при 180 градусах.
После этого уберите фольгу и поставьте блюдо в духовку ещё на 15 минут для подрумянивания сыра.
Готовую запеканку посыпьте зеленью.
Источник: russianfood. com
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