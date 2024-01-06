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Салат "Невеста". Такая подача всеми любимой закуски точно удивит всех

1:07
Еда

Салат "Невеста". Такая подача любимого салата удивит всех. А весь секрет этого салата в маринованном луке!

Салат "Невеста". Такая подача всеми любимой закуски точно удивит всех
Фото: hibiny.ru

Ингредиенты:

  • мясо копченой курицы — 300 гр
  • лук — 1 шт.
  • укусус — 2-3 ст. л.
  • сахар — 1 ч. л.
  • яйцо — 4 шт.
  • картофель — 2-3 шт.
  • плавленный сыр — 2 шт.
  • майонез — по вкусу.

Приготовление: Сперва маринуем лук. Мелко нарезаем, добавляем сахар, а уксус и воду в равных количествах. Оставляем мариноваться минут на 20.

Собираем наш салат, не забывая промазывать каждый слой майонезом. Первым слоем выкладываем копчёную курицу, следом идёт, маринованный лук, затем отварной тертый картофель.

Следующий слой — тёртый желток от отварного яйца, потом выкладываем тёртый плавленный сыр. Завершаем наш салат слоем из белка нашего варёного яичка.

Приятного аппетита!

Автор dunaeva_recept.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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