Салат "Невеста". Такая подача любимого салата удивит всех. А весь секрет этого салата в маринованном луке!
Ингредиенты:
Приготовление: Сперва маринуем лук. Мелко нарезаем, добавляем сахар, а уксус и воду в равных количествах. Оставляем мариноваться минут на 20.
Собираем наш салат, не забывая промазывать каждый слой майонезом. Первым слоем выкладываем копчёную курицу, следом идёт, маринованный лук, затем отварной тертый картофель.
Следующий слой — тёртый желток от отварного яйца, потом выкладываем тёртый плавленный сыр. Завершаем наш салат слоем из белка нашего варёного яичка.
Приятного аппетита!
Автор dunaeva_recept.
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