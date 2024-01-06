Салат "Невеста". Такая подача всеми любимой закуски точно удивит всех

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат "Невеста". Такая подача любимого салата удивит всех. А весь секрет этого салата в маринованном луке!

Фото: hibiny.ru

Ингредиенты:

мясо копченой курицы — 300 гр

лук — 1 шт.

укусус — 2-3 ст. л.

сахар — 1 ч. л.

яйцо — 4 шт.

картофель — 2-3 шт.

плавленный сыр — 2 шт.

майонез — по вкусу.

Приготовление: Сперва маринуем лук. Мелко нарезаем, добавляем сахар, а уксус и воду в равных количествах. Оставляем мариноваться минут на 20.

Собираем наш салат, не забывая промазывать каждый слой майонезом. Первым слоем выкладываем копчёную курицу, следом идёт, маринованный лук, затем отварной тертый картофель.

Следующий слой — тёртый желток от отварного яйца, потом выкладываем тёртый плавленный сыр. Завершаем наш салат слоем из белка нашего варёного яичка.

Приятного аппетита!

Автор dunaeva_recept.