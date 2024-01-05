Мини-тарталетки — милая, очаровательная и вкусная закуска удивит всех гостей

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Мини-тарталетки — милая, очаровательная и вкусная закуска точно удивит всех ваших гостей за любым столом любого праздника!

Фото: menunedeli.ru

Ингредиенты:

яйцо — 2 штуки,

сыр — 80 грамм,

чеснок — 1 зубчик,

творожный сыр — 1 ст. ложка,

майонез — 2 ст. ложки.

Приготовление: Яйцо натираем на тёрке, добавляем туда давленный чеснок, творожный сыр и майонез. Всё аккуратно перемешиваем и кулинарным пакетиком выдавливаем в наши мини-тарталетки.

Сверху присыпаем тёртым сырам, украшаем долькой помидора черри и маленькой веточкой укропа.

Закуски выглядят чрезвычайно милыми и очаровательными, но это не скажется на их вкусе. Приятного аппетита!

Автор aitan_kitchen.