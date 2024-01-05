Мини-тарталетки — милая, очаровательная и вкусная закуска точно удивит всех ваших гостей за любым столом любого праздника!
Ингредиенты:
Приготовление: Яйцо натираем на тёрке, добавляем туда давленный чеснок, творожный сыр и майонез. Всё аккуратно перемешиваем и кулинарным пакетиком выдавливаем в наши мини-тарталетки.
Сверху присыпаем тёртым сырам, украшаем долькой помидора черри и маленькой веточкой укропа.
Закуски выглядят чрезвычайно милыми и очаровательными, но это не скажется на их вкусе. Приятного аппетита!
Автор aitan_kitchen.
Малина хорошо растёт рядом с люпином и щавелем.