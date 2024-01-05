В морозные дни согревающий чай — это лучший способ согреться со вкусом! Попробуйте сделать вкусный и пряный чай-глинтвейн с апельсинами или мандаринами по рекомендации дзен-канала "Сладкий Персик"— ваши близкие с удовольствием составят вам компанию во время чаепития!
Ингредиенты:
Приготовление
Апельсин или мандарин нарежьте кружками и положите в заварочный чайник. Добавьте к апельсинам все указанные пряности, чёрный чай и залейте крутым кипятком.
Перемешайте, добавьте мёд и дайте чаю настояться в течение 10 минут.
При желании чёрный чай можно заменить на зелёный.
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