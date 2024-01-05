Согревающий чай-глинтвейн: незаменим в морозную погоду

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

В морозные дни согревающий чай — это лучший способ согреться со вкусом! Попробуйте сделать вкусный и пряный чай-глинтвейн с апельсинами или мандаринами по рекомендации дзен-канала "Сладкий Персик"— ваши близкие с удовольствием составят вам компанию во время чаепития!

Фото: openverse.org by Rod Waddington is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты:

1 апельсин;

1 ч. л. чёрного чая (заварки);

2 ч. л. мёда;

400-500 мл кипятка;

1 палочка корицы;

3 штуки гвоздики;

1-2 звёздочки бадьяна;

1-2 штуки кардамона.

Приготовление

Апельсин или мандарин нарежьте кружками и положите в заварочный чайник. Добавьте к апельсинам все указанные пряности, чёрный чай и залейте крутым кипятком.

Перемешайте, добавьте мёд и дайте чаю настояться в течение 10 минут.

При желании чёрный чай можно заменить на зелёный.