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Согревающий чай-глинтвейн: незаменим в морозную погоду

0:58
Еда

В морозные дни согревающий чай — это лучший способ согреться со вкусом! Попробуйте сделать вкусный и пряный чай-глинтвейн с апельсинами или мандаринами по рекомендации дзен-канала "Сладкий Персик"— ваши близкие с удовольствием составят вам компанию во время чаепития!

Согревающий чай-глинтвейн: незаменим в морозную погоду
Фото: openverse.org by Rod Waddington is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты:

  • 1 апельсин;
  • 1 ч. л. чёрного чая (заварки);
  • 2 ч. л. мёда;
  • 400-500 мл кипятка;
  • 1 палочка корицы;
  • 3 штуки гвоздики;
  • 1-2 звёздочки бадьяна;
  • 1-2 штуки кардамона.

Приготовление

Апельсин или мандарин нарежьте кружками и положите в заварочный чайник. Добавьте к апельсинам все указанные пряности, чёрный чай и залейте крутым кипятком.

Перемешайте, добавьте мёд и дайте чаю настояться в течение 10 минут.

При желании чёрный чай можно заменить на зелёный.

Чайный глинтвейн — быстрый рецепт от «Едим Дома»
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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