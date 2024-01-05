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Закусочные тарталетки — постная закуска отлично разнообразит праздничное меню

0:48
Еда

Закусочные тарталетки — это прекрасная постная закуска превосходно разнообразит ваш праздничный стол.

Закусочные тарталетки — постная закуска отлично разнообразит праздничное меню
Фото: menunedeli.ru

Ингредиенты:

  • тарталетки
  • салатные листья
  • слабосоленая сельдь
  • свекла
  • красный лук
  • зернистая горчица
  • соль, перец, чеснок, майонез — по вкусу.

Приготовление:

Салатные листья моем, промакиваем и укладываем на любые несладкие тарталетки.

В натертую свёклу добавляем соль, немного постного майонеза и перемешиваем. Выкладываем в тарталетки, а сверху добавляем два небольших кусочка селёдки, красный лук и украшаем зернистой горчицей.

Это не просто вкусно, это красиво и празднично. Приятного аппетита!

Автор prosto. postno.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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