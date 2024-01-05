Закусочные тарталетки — это прекрасная постная закуска превосходно разнообразит ваш праздничный стол.
Ингредиенты:
Приготовление:
Салатные листья моем, промакиваем и укладываем на любые несладкие тарталетки.
В натертую свёклу добавляем соль, немного постного майонеза и перемешиваем. Выкладываем в тарталетки, а сверху добавляем два небольших кусочка селёдки, красный лук и украшаем зернистой горчицей.
Это не просто вкусно, это красиво и празднично. Приятного аппетита!
Автор prosto. postno.
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