Закусочные тарталетки — постная закуска отлично разнообразит праздничное меню

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Закусочные тарталетки — это прекрасная постная закуска превосходно разнообразит ваш праздничный стол.

Фото: menunedeli.ru

Ингредиенты:

тарталетки

салатные листья

слабосоленая сельдь

свекла

красный лук

зернистая горчица

соль, перец, чеснок, майонез — по вкусу.

Приготовление:

Салатные листья моем, промакиваем и укладываем на любые несладкие тарталетки.

В натертую свёклу добавляем соль, немного постного майонеза и перемешиваем. Выкладываем в тарталетки, а сверху добавляем два небольших кусочка селёдки, красный лук и украшаем зернистой горчицей.

Это не просто вкусно, это красиво и празднично. Приятного аппетита!

Автор prosto. postno.