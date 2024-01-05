Простой и очень вкусный десерт из мандаринов: идеален для зимнего чаепития

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Новогодние каникулы невозможно представить себе без мандаринов. А попробуйте есть их не просто так, а приготовить из этих чудесных цитрусов простой и очень вкусный десерт для рождественского чаепития по рекомендации дзен-канала "Десерты легко!".

Фото: openverse.org by justgrimes is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты:

6 мандаринов;

цедра одного мандарина;

2 ст. л. сахара;

150 мл воды;

сок одного мандарина;

100 г сахара;

2 яйца;

220 г муки;

150 мл растительного масла;

10 г разрыхлителя.

Приготовление

1. С одного мандарина натрите на тёрке цедру. 6 мандаринов очистите от кожуры. Острым ножом каждый очищенный мандарин разрежьте поперёк на две половинки.

2. Форму для выпечки щедро смажьте сливочным маслом и посыпьте мукой. На дно формы насыпьте 2 ст. л. сахара. На него уложите половинки мандаринов срезами вниз.

3. Приготовьте тесто для заливки. Для этого возьмите 2 яйца, взбейте их со 100 г сахара, добавьте сок и натёртую цедру одного мандарина. Влейте 150 мл воды, 150 мл растительного масла, всыпьте 220 г муки, добавьте 1 ч. л. разрыхлителя, перемешайте.

4. Получившимся жидким тестом залейте подготовленные мандарины в форме. Выпекайте 40 минут при температуре 180 градусов.

Готовый пирог вытащите из формы и нарежьте на куски. Он получается очень нежный и сочный!