Побалуйте своих близких необыкновенно вкусными и нежными творожными ватрушками. Ватрушки по рекомендации дзен-блогера Цветковой Натальи получаются очень сочными, потому что они готовятся почти без муки и с любыми фруктами или ягодами (можно и замороженными, если речь идёт о зиме).
Для теста:
Для начинки:
Приготовление
1. Творог смешайте с двумя желтками и 1,5 ст. ложками сахара. Перетрите массу вилкой до однородности. Добавьте муку и хорошо перемешайте.
2. На подпылённой мукой рабочей поверхности разделите тесто на равные части (получается примерно три штуки). Переложите три получившихся шарика на противень, застеленный бумагой для выпечки, и сразу на нём формируйте ватрушки (так удобнее и проще). Для этого приплюсните каждый шарик и сделайте в нём углубление при помощи стакана.
3. Для начинки в отдельной мисочке смешайте мягкий творог (похож на йогурт) с ванилином и сахарной пудрой по вкусу.
4. В углубления заготовок на противне выложите начинку из мягкого творога, сверху положите нарезанные дольками нектарины или любые ягоды.
5. Бортики каждой ватрушки смажьте яйцом. Выпекайте ватрушки 20=25 минут в духовке при 180 градусах.
Готовые ватрушки можно украсить сахарной пудрой.
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