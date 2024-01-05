Творожные ватрушки с фруктами к чаю: сочные, нежные и готовятся в два счёта

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Побалуйте своих близких необыкновенно вкусными и нежными творожными ватрушками. Ватрушки по рекомендации дзен-блогера Цветковой Натальи получаются очень сочными, потому что они готовятся почти без муки и с любыми фруктами или ягодами (можно и замороженными, если речь идёт о зиме).

Фото: openverse.org by scubadive67 is licensed under CC BY 2.0.

Для теста:

250 г творога;

1,5 ст. л. сахара;

2 желтка;

щепотка соли;

50 г муки.

Для начинки:

170 г мягкого творога;

2 ст. л. сахарной пудры;

2 нектарина (или любых других фруктов или ягод);

ванилин.

Приготовление

1. Творог смешайте с двумя желтками и 1,5 ст. ложками сахара. Перетрите массу вилкой до однородности. Добавьте муку и хорошо перемешайте.

2. На подпылённой мукой рабочей поверхности разделите тесто на равные части (получается примерно три штуки). Переложите три получившихся шарика на противень, застеленный бумагой для выпечки, и сразу на нём формируйте ватрушки (так удобнее и проще). Для этого приплюсните каждый шарик и сделайте в нём углубление при помощи стакана.

3. Для начинки в отдельной мисочке смешайте мягкий творог (похож на йогурт) с ванилином и сахарной пудрой по вкусу.

4. В углубления заготовок на противне выложите начинку из мягкого творога, сверху положите нарезанные дольками нектарины или любые ягоды.

5. Бортики каждой ватрушки смажьте яйцом. Выпекайте ватрушки 20=25 минут в духовке при 180 градусах.

Готовые ватрушки можно украсить сахарной пудрой.