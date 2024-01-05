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Творожные ватрушки с фруктами к чаю: сочные, нежные и готовятся в два счёта

1:53
Еда

Побалуйте своих близких необыкновенно вкусными и нежными творожными ватрушками. Ватрушки по рекомендации дзен-блогера Цветковой Натальи получаются очень сочными, потому что они готовятся почти без муки и с любыми фруктами или ягодами (можно и замороженными, если речь идёт о зиме).

Творожные ватрушки с фруктами к чаю: сочные, нежные и готовятся в два счёта
Фото: openverse.org by scubadive67 is licensed under CC BY 2.0.

Для теста:

  • 250 г творога;
  • 1,5 ст. л. сахара;
  • 2 желтка;
  • щепотка соли;
  • 50 г муки.

Для начинки:

  • 170 г мягкого творога;
  • 2 ст. л. сахарной пудры;
  • 2 нектарина (или любых других фруктов или ягод);
  • ванилин.

Приготовление

1. Творог смешайте с двумя желтками и 1,5 ст. ложками сахара. Перетрите массу вилкой до однородности. Добавьте муку и хорошо перемешайте.

2. На подпылённой мукой рабочей поверхности разделите тесто на равные части (получается примерно три штуки). Переложите три получившихся шарика на противень, застеленный бумагой для выпечки, и сразу на нём формируйте ватрушки (так удобнее и проще). Для этого приплюсните каждый шарик и сделайте в нём углубление при помощи стакана.

3. Для начинки в отдельной мисочке смешайте мягкий творог (похож на йогурт) с ванилином и сахарной пудрой по вкусу.

4. В углубления заготовок на противне выложите начинку из мягкого творога, сверху положите нарезанные дольками нектарины или любые ягоды.

5. Бортики каждой ватрушки смажьте яйцом. Выпекайте ватрушки 20=25 минут в духовке при 180 градусах.

Готовые ватрушки можно украсить сахарной пудрой.

 

В два счета готовлю на завтрак или к чаю творожные ватрушки: вкусные такие, что словами не описать
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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