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Салат с куриной печенью — безумно вкусное сочетание продуктов в простом блюде

1:03
Еда

Салат с куриной печенью — это безумно вкусное сочетание продуктов в простом блюде. Этот салат гости сметут за 10 минут!

Салат с куриной печенью — безумно вкусное сочетание продуктов в простом блюде
Фото: hibiny.ru

Ингредиенты:

  • куриная печень — 500 грамм,
  • лук — 2 штуки.
  • морковь — 1 штука,
  • маринованные огурцы — 4 штуки,
  • яйцо — 4 штуки,
  • сыр — 100 грамм,
  • майонез — по вкусу

Приготовление:

Салат у нас слоеный. Первым слоем идёт отварная куриная печень, натертая на крупной тёрке. На него наносим сеточку майонеза.

После этого вторым слоем идёт обжаренные лук с морковью, а потом нарезанный маринованные огурцы. Снова сеточка майонеза, затем посыпаем отварными яйцами, натёртыми на крупной тёрке, и опять смазываем майонезом.

Потом повторяем все слои и перед подачей посыпаем тёртым сыром.

Это вкусный, нежный и очень необычный салат для вашей семьи и гостей. Приятного аппетита!

Автор tasty. cooking.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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