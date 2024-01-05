Салат с куриной печенью — безумно вкусное сочетание продуктов в простом блюде

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Салат с куриной печенью — это безумно вкусное сочетание продуктов в простом блюде. Этот салат гости сметут за 10 минут!

Фото: hibiny.ru

Ингредиенты:

куриная печень — 500 грамм,

лук — 2 штуки.

морковь — 1 штука,

маринованные огурцы — 4 штуки,

яйцо — 4 штуки,

сыр — 100 грамм,

майонез — по вкусу

Приготовление:

Салат у нас слоеный. Первым слоем идёт отварная куриная печень, натертая на крупной тёрке. На него наносим сеточку майонеза.

После этого вторым слоем идёт обжаренные лук с морковью, а потом нарезанный маринованные огурцы. Снова сеточка майонеза, затем посыпаем отварными яйцами, натёртыми на крупной тёрке, и опять смазываем майонезом.

Потом повторяем все слои и перед подачей посыпаем тёртым сыром.

Это вкусный, нежный и очень необычный салат для вашей семьи и гостей. Приятного аппетита!

Автор tasty. cooking.