Салат с куриной печенью — это безумно вкусное сочетание продуктов в простом блюде. Этот салат гости сметут за 10 минут!
Ингредиенты:
Приготовление:
Салат у нас слоеный. Первым слоем идёт отварная куриная печень, натертая на крупной тёрке. На него наносим сеточку майонеза.
После этого вторым слоем идёт обжаренные лук с морковью, а потом нарезанный маринованные огурцы. Снова сеточка майонеза, затем посыпаем отварными яйцами, натёртыми на крупной тёрке, и опять смазываем майонезом.
Потом повторяем все слои и перед подачей посыпаем тёртым сыром.
Это вкусный, нежный и очень необычный салат для вашей семьи и гостей. Приятного аппетита!
Автор tasty. cooking.
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