Чудесный вкус и простое приготовление: аппетитные картофельники с сыром

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Если у вас осталось картофельное пюре, не обязательно просить домашних его доесть. Выбрасывать его тоже не обязательно — из него можно можно сделать новый вкусный ужин, завтрак или просто перекус — аппетитные и румяные картофельники с сыром по рекомендации портала "RussianFood".

Фото: commons.wikimedia.org by Vivekpat30 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

2 стакана картофельного пюре;

1 репчатая луковица;

1 стакан раскрошенного мягкого сыра (например, "Фета");

2 ст. л. нарезанного зелёного лука;

1 яйцо;

1 ст. л. растительного масла;

мука;

чёрный перец, соль по вкусу.

Приготовление

1. Репчатый лук мелко нарезать или натереть на тёрке.

2. Смешайте измельчённый репчатый лук с картофельным пюре, нарезанным зелёным луком, сыром. Добавьте яйцо, соль и перец.

3. В сковородке разогрейте 1 ст. л. растительного масла. Из картофельного пюре с луком лепите круглые лепёшки, слегка обваливайте их в муке и обжаривайте по 2-3 минуты на среднем огне до золотистой корочки.

Есть картофельники с сыром лучше сразу, горячими!