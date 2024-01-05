Если у вас осталось картофельное пюре, не обязательно просить домашних его доесть. Выбрасывать его тоже не обязательно — из него можно можно сделать новый вкусный ужин, завтрак или просто перекус — аппетитные и румяные картофельники с сыром по рекомендации портала "RussianFood".
Ингредиенты:
Приготовление
1. Репчатый лук мелко нарезать или натереть на тёрке.
2. Смешайте измельчённый репчатый лук с картофельным пюре, нарезанным зелёным луком, сыром. Добавьте яйцо, соль и перец.
3. В сковородке разогрейте 1 ст. л. растительного масла. Из картофельного пюре с луком лепите круглые лепёшки, слегка обваливайте их в муке и обжаривайте по 2-3 минуты на среднем огне до золотистой корочки.
Есть картофельники с сыром лучше сразу, горячими!
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