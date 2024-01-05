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Быстрая пицца — блюдо для тех, кому некогда стоять у плиты

1:56
Еда

Пицца на сковороде — идеальное решение для спешного и сытного семейного ужина. Её быстро и легко приготовить, она порадует всех своим неповторимым вкусом и аппетитным видом.

Быстрая пицца — блюдо для тех, кому некогда стоять у плиты
Фото: Mmm... celebrating with a pizza! Uploaded by Fæ by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Для теста понадобятся:

  • Сметана — 3,5 ст. л.
  • Майонез — 3,5 ст. л.
  • Мука — 150-200 г.
  • Яйца — 2-3 шт.
  • Сода — 0,5 ч. л.
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соль — 1-2 щепотки

Для начинки нужны:

  • Майонез — 1 ст. л.
  • Соус томатный — 1 ст. л.
  • Горчица — 1-2 ч. л.
  • Колбаса — 40 г.
  • Сыр твёрдый — 40 г.
  • Лук фиолетовый — 0,5 шт.
  • Помидоры (мелкие) — 2-4 шт.
  • Специи — по вкусу.
  • Масло растительное — для жарки

1. Все ингредиенты для теста следует смешать вместе и тщательно вымесить до консистенции густой сметаны.

2. Лук нарежьте полукольцами, колбасу — брусочками, помидоры — полукружиями, сыр натрите на мелкой тёрке.

3. На сковороде разогрейте растительное мало и и выложите тесто, равномерно разровняв его ложкой. Затем накройте крышкой. Жарьте основу около 3-4 минут, затем аккуратно переверните.

4. Смешайте все ингредиенты для соуса: майонез, кетчуп, горчицу. Намажьте основу соусом, выложите колбасу, лук и помидоры. Посыпьте сыром и приправьте по вкусу. Закройте крышкой и дайте пицце приготовиться на сковороде в течение 5-7 минут.

Быстрая пицца на сковороде готова к подаче.

Источник: russianfood.com

Пицца на Сковороде! Быстрый рецепт пиццы за 10 минут!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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