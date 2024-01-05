Пицца на сковороде — идеальное решение для спешного и сытного семейного ужина. Её быстро и легко приготовить, она порадует всех своим неповторимым вкусом и аппетитным видом.
Для теста понадобятся:
Для начинки нужны:
1. Все ингредиенты для теста следует смешать вместе и тщательно вымесить до консистенции густой сметаны.
2. Лук нарежьте полукольцами, колбасу — брусочками, помидоры — полукружиями, сыр натрите на мелкой тёрке.
3. На сковороде разогрейте растительное мало и и выложите тесто, равномерно разровняв его ложкой. Затем накройте крышкой. Жарьте основу около 3-4 минут, затем аккуратно переверните.
4. Смешайте все ингредиенты для соуса: майонез, кетчуп, горчицу. Намажьте основу соусом, выложите колбасу, лук и помидоры. Посыпьте сыром и приправьте по вкусу. Закройте крышкой и дайте пицце приготовиться на сковороде в течение 5-7 минут.
Быстрая пицца на сковороде готова к подаче.
Источник: russianfood.com
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