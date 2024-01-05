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Тушёная картошка с курицей на ужин

2:36
Еда

Тушёная картошка с курицей — питательное и вкусное блюдо, которое можно приготовить из продуктов, найденных под рукой. Картошка выходит мягкой, но не распадается, а кусочки куриной грудки получаются сочными и нежными. Обжаренные морковь, лук и чеснок, а также ароматные пряности добавляют этому простому блюду яркие вкусовые оттенки.

Тушёная картошка с курицей на ужин
Фото: Own work by 别管我是谁 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ингредиенты (на 2 порции):
— Куриное филе — 400 г.
— Картофель — 315 г.
— Морковь — 100 г (1 шт.).
— Лук репчатый — 120 г (1 шт.).
— Чеснок — 5 г (1 зубчик).
— Мука — 25 г (1 ст. ложка с горкой).
— Соль — 1 ч. ложка (по вкусу).
— Перец чёрный молотый — 0,5 ч. ложки.
— Паприка сладкая молотая — 0,5 ч. ложки.
— Чеснок сушёный молотый — 0,5 ч. ложки.
— Лавровый лист — 1 шт.
— Перец душистый горошком — 2-3 шт.
— Прованские травы сушёные — 1 ч. ложка.
— Масло растительное — 30 мл (2 ст. ложки).

Приготовление
1. Нарежьте куриное мясо небольшими кусочками. Приправьте солью, молотым перцем, сладкой паприкой и сушёным чесноком. Оставьте на 10 минут.
2. Очистите и промойте лук, морковь, картофель и чеснок. Нарежьте лук мелкими кусочками, картошку — средними кусочками, морковь — кружочками, а чеснок пропустите через пресс.
3. Обваляйте кусочки курицы в муке со всех сторон.
4. Разогрейте растительное масло в сковороде и обжарь филе на сильном огне с обеих сторон до подрумянивания около 3-4 минут. Переложите обжаренную курицу в кастрюлю.
5. В той же сковороде обжарьте лук, морковь и чеснок на среднем огне в течение 3 минут. Переложите овощи в кастрюлю с курицей.
6. Добавьте лавровый лист, душистый перец, сушёные травы, соль и молотый перец в кастрюлю.
7. Влейте 500 мл воды так, чтобы она покрыла все содержимое. Доведите до кипению, затем уменьшите огонь и тушите под крышкой до готовности, время от времени помешивая. Это займёт около 30-35 минут.

Простой ужин. Большое блюдо для всей семьи. Жаркое с курицей и картошкой просто и очень вкусно.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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