Тушёная картошка с курицей на ужин

2:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушёная картошка с курицей — питательное и вкусное блюдо, которое можно приготовить из продуктов, найденных под рукой. Картошка выходит мягкой, но не распадается, а кусочки куриной грудки получаются сочными и нежными. Обжаренные морковь, лук и чеснок, а также ароматные пряности добавляют этому простому блюду яркие вкусовые оттенки.

Фото: Own work by 别管我是谁 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ингредиенты (на 2 порции):

— Куриное филе — 400 г.

— Картофель — 315 г.

— Морковь — 100 г (1 шт.).

— Лук репчатый — 120 г (1 шт.).

— Чеснок — 5 г (1 зубчик).

— Мука — 25 г (1 ст. ложка с горкой).

— Соль — 1 ч. ложка (по вкусу).

— Перец чёрный молотый — 0,5 ч. ложки.

— Паприка сладкая молотая — 0,5 ч. ложки.

— Чеснок сушёный молотый — 0,5 ч. ложки.

— Лавровый лист — 1 шт.

— Перец душистый горошком — 2-3 шт.

— Прованские травы сушёные — 1 ч. ложка.

— Масло растительное — 30 мл (2 ст. ложки).

Приготовление

1. Нарежьте куриное мясо небольшими кусочками. Приправьте солью, молотым перцем, сладкой паприкой и сушёным чесноком. Оставьте на 10 минут.

2. Очистите и промойте лук, морковь, картофель и чеснок. Нарежьте лук мелкими кусочками, картошку — средними кусочками, морковь — кружочками, а чеснок пропустите через пресс.

3. Обваляйте кусочки курицы в муке со всех сторон.

4. Разогрейте растительное масло в сковороде и обжарь филе на сильном огне с обеих сторон до подрумянивания около 3-4 минут. Переложите обжаренную курицу в кастрюлю.

5. В той же сковороде обжарьте лук, морковь и чеснок на среднем огне в течение 3 минут. Переложите овощи в кастрюлю с курицей.

6. Добавьте лавровый лист, душистый перец, сушёные травы, соль и молотый перец в кастрюлю.

7. Влейте 500 мл воды так, чтобы она покрыла все содержимое. Доведите до кипению, затем уменьшите огонь и тушите под крышкой до готовности, время от времени помешивая. Это займёт около 30-35 минут.