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Самый зимний напиток: согревающий чай из обычных мандаринов

1:14
Еда

Чай может быть не только чёрным или зелёным. Фруктовый чай — это не менее вкусно! А ароматный чай с мандаринами как нельзя лучше подходит для расслабленных новогодних каникул, когда не нужно никуда спешить и можно наслаждаться каждой чашечкой за просмотром любимых фильмов.

Самый зимний напиток: согревающий чай из обычных мандаринов
Фото: wikimedia.org by 7'o'7 is licensed under public domain

Рецепт согревающего мандаринового чая предоставлен дзен-каналом "Сладкий Персик".

Ингредиенты:

  • 3-4 мандарина;
  • 2 ч. л. чёрного или зелёного чая;
  • 1 ч. л. мёда или сиропа;
  • маленький пучок любой свежей зелени (мята. лемонграсс, розмарин).

Приготовление

1. Очистите мандарины от кожуры и белых плёночек. Разберите очищенные мандарины на дольки, измельчите их в блендере в течение 20 секунд.

2. Полученную мандариновую кашицу перелейте в чайник, добавьте к ней любой сироп или мёд и заварку.

3. Чай будет вкуснее, если также добавить в чайник любимую зелень (например, мяту или лемонграсс).

4. Залейте подготовленную смесь кипятком и перемешайте. Заваривайте минут 10.

Рецепт вкусного чая. ЛУЧШИЙ зимний чай | Чай с МАНДАРИНАМИ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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