Чай может быть не только чёрным или зелёным. Фруктовый чай — это не менее вкусно! А ароматный чай с мандаринами как нельзя лучше подходит для расслабленных новогодних каникул, когда не нужно никуда спешить и можно наслаждаться каждой чашечкой за просмотром любимых фильмов.
Рецепт согревающего мандаринового чая предоставлен дзен-каналом "Сладкий Персик".
Ингредиенты:
Приготовление
1. Очистите мандарины от кожуры и белых плёночек. Разберите очищенные мандарины на дольки, измельчите их в блендере в течение 20 секунд.
2. Полученную мандариновую кашицу перелейте в чайник, добавьте к ней любой сироп или мёд и заварку.
3. Чай будет вкуснее, если также добавить в чайник любимую зелень (например, мяту или лемонграсс).
4. Залейте подготовленную смесь кипятком и перемешайте. Заваривайте минут 10.
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