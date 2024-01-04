Самый зимний напиток: согревающий чай из обычных мандаринов

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Чай может быть не только чёрным или зелёным. Фруктовый чай — это не менее вкусно! А ароматный чай с мандаринами как нельзя лучше подходит для расслабленных новогодних каникул, когда не нужно никуда спешить и можно наслаждаться каждой чашечкой за просмотром любимых фильмов.

Фото: wikimedia.org by 7'o'7 is licensed under public domain

Рецепт согревающего мандаринового чая предоставлен дзен-каналом "Сладкий Персик".

Ингредиенты:

3-4 мандарина;

2 ч. л. чёрного или зелёного чая;

1 ч. л. мёда или сиропа;

маленький пучок любой свежей зелени (мята. лемонграсс, розмарин).

Приготовление

1. Очистите мандарины от кожуры и белых плёночек. Разберите очищенные мандарины на дольки, измельчите их в блендере в течение 20 секунд.

2. Полученную мандариновую кашицу перелейте в чайник, добавьте к ней любой сироп или мёд и заварку.

3. Чай будет вкуснее, если также добавить в чайник любимую зелень (например, мяту или лемонграсс).

4. Залейте подготовленную смесь кипятком и перемешайте. Заваривайте минут 10.