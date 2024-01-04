Картофель фри обожают все. Так почему бы не приготовить это вкуснейшее блюдо самостоятельно, тем более что в домашнем исполнении оно получается намного полезнее?
Домашний картофель фри по рекомендации дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей" получается очень хрустящим и аппетитным, а приготовить его сможет абсолютно каждый!
Вам потребуется:
Приготовление
1. Картофель почистите и нарежьте брусочками. Сложите его в миску, посолите его, добавьте приправы — сушёный чеснок, паприку, перец и базилик. Сбрызните растительным маслом и добавьте панировочные сухари, хорошо перемешайте.
2. Застелите противень бумагой для выпечки (можно слегка смазать её растительным маслом). Разложите картофель на противень в один слой, и подрумянивайте 20-30 минут в духовке, разогретой до 200 градусов.
Такой домашний картофель фри хорош и в качестве гарнира, и как самостоятельное блюдо. К нему можно подать любой любимый соус.
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