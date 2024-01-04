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Домашний вариант картошки фри: разлетается в мгновение ока

1:29
Еда

Картофель фри обожают все. Так почему бы не приготовить это вкуснейшее блюдо самостоятельно, тем более что в домашнем исполнении оно получается намного полезнее?

Домашний вариант картошки фри: разлетается в мгновение ока
Фото: wikimedia.org by Keith McDuffee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Домашний картофель фри по рекомендации дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей" получается очень хрустящим и аппетитным, а приготовить его сможет абсолютно каждый!

Вам потребуется:

  • 600 г картофеля;
  • 3 ст. л. панировочных сухарей;
  • 3 ст. л. растительного масла;
  • 0,5 ч. л. соли;
  • 0,5 ч. л. сушёной сладкой паприки;
  • 1 ч. л. сушёного чеснока;
  • чёрный молотый перец, базилик — по желанию.

Приготовление

1. Картофель почистите и нарежьте брусочками. Сложите его в миску, посолите его, добавьте приправы — сушёный чеснок, паприку, перец и базилик. Сбрызните растительным маслом и добавьте панировочные сухари, хорошо перемешайте.

2. Застелите противень бумагой для выпечки (можно слегка смазать её растительным маслом). Разложите картофель на противень в один слой, и подрумянивайте 20-30 минут в духовке, разогретой до 200 градусов.

Такой домашний картофель фри хорош и в качестве гарнира, и как самостоятельное блюдо. К нему можно подать любой любимый соус.

 

Вместо вредной КАРТОШКИ фри, разлетается в секунды! Делюсь наивкуснейшим рецептом!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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