Домашний вариант картошки фри: разлетается в мгновение ока

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофель фри обожают все. Так почему бы не приготовить это вкуснейшее блюдо самостоятельно, тем более что в домашнем исполнении оно получается намного полезнее?

Фото: wikimedia.org by Keith McDuffee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Домашний картофель фри по рекомендации дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей" получается очень хрустящим и аппетитным, а приготовить его сможет абсолютно каждый!

Вам потребуется:

600 г картофеля;

3 ст. л. панировочных сухарей;

3 ст. л. растительного масла;

0,5 ч. л. соли;

0,5 ч. л. сушёной сладкой паприки;

1 ч. л. сушёного чеснока;

чёрный молотый перец, базилик — по желанию.

Приготовление

1. Картофель почистите и нарежьте брусочками. Сложите его в миску, посолите его, добавьте приправы — сушёный чеснок, паприку, перец и базилик. Сбрызните растительным маслом и добавьте панировочные сухари, хорошо перемешайте.

2. Застелите противень бумагой для выпечки (можно слегка смазать её растительным маслом). Разложите картофель на противень в один слой, и подрумянивайте 20-30 минут в духовке, разогретой до 200 градусов.

Такой домашний картофель фри хорош и в качестве гарнира, и как самостоятельное блюдо. К нему можно подать любой любимый соус.