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Сочные эскалопы из индейки в мандариновом маринаде: комплименты от гостей обеспечены

2:05
Еда

Лёгкие эскалопы из индейки в маринаде из мандаринов готовятся просто, а получаются очень сочными и вкусными. Блюдо, предложенное дзен-каналом "Tasty Space", легко и быстро готовить, и оно прекрасно подойдёт как для праздничного стола, так и для семейного ужина.

Сочные эскалопы из индейки в мандариновом маринаде: комплименты от гостей обеспечены
Фото: wikimedia.org by Alex Kane is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Мандариновый сок в соусе придаёт индейке сочность, и это горячее благодаря цитрусовой нотке как нельзя лучше подойдёт для зимних дней!

Ингредиенты:

  • 400 г филе индейки;
  • 4-5 мандаринов;
  • 1 перчинка чили;
  • кусочек имбиря (в 1 см в ширину);
  • 1 ч. л. мёда;
  • 3 ст. л. соевого соуса;
  • 20 г. сливочного масла;
  • 1 ст. л. муки;
  • 1 ст. л. растительного или оливкового масла;
  • перец, соль.

Приготовление

1. Нарежьте филе индейки на куски 1.5 — 2 см. толщиной.

2. Из мандаринов выжмите сок (должен получиться приблизительно 1 стакан сока). В мандариновый сок добавьте мелко нарезанный перчик чили, натёртый кусочек имбиря и соевый соус. Опустите куски индейки в этот маринад и оставьте на полчаса (лучше поставить мариноваться мясо в холодильник).

3. Достаньте индейку из маринада и обжарьте на сковороде на сильном огне на смеси растительного и сливочного масла (с каждой стороны примерно по 3-4 минуты).

4. Выложите обжаренную индейку на тарелку. На сковороде, где готовилось мясо, слегка обжарьте муку, а потом влейте в неё мандариновый маринад, в котором мариновалась индейка.

5. Маринад с мукой доведите до кипения, помешивая. Убавьте огонь, положите индейку в маринад и прогревайте в течение нескольких минут.

Индейка в мандариновом маринаде хороша с отварным картофелем или картофельным пюре.

Рецепты простых и вкусных блюд из курицы, индейки, утки и гуся от Юлии Высоцкой
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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