Лёгкие эскалопы из индейки в маринаде из мандаринов готовятся просто, а получаются очень сочными и вкусными. Блюдо, предложенное дзен-каналом "Tasty Space", легко и быстро готовить, и оно прекрасно подойдёт как для праздничного стола, так и для семейного ужина.
Мандариновый сок в соусе придаёт индейке сочность, и это горячее благодаря цитрусовой нотке как нельзя лучше подойдёт для зимних дней!
Ингредиенты:
Приготовление
1. Нарежьте филе индейки на куски 1.5 — 2 см. толщиной.
2. Из мандаринов выжмите сок (должен получиться приблизительно 1 стакан сока). В мандариновый сок добавьте мелко нарезанный перчик чили, натёртый кусочек имбиря и соевый соус. Опустите куски индейки в этот маринад и оставьте на полчаса (лучше поставить мариноваться мясо в холодильник).
3. Достаньте индейку из маринада и обжарьте на сковороде на сильном огне на смеси растительного и сливочного масла (с каждой стороны примерно по 3-4 минуты).
4. Выложите обжаренную индейку на тарелку. На сковороде, где готовилось мясо, слегка обжарьте муку, а потом влейте в неё мандариновый маринад, в котором мариновалась индейка.
5. Маринад с мукой доведите до кипения, помешивая. Убавьте огонь, положите индейку в маринад и прогревайте в течение нескольких минут.
Индейка в мандариновом маринаде хороша с отварным картофелем или картофельным пюре.
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