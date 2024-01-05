Простой пирог выручит, когда нужен быстрый десерт к чаю

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Простой рецепт пирога к чаю выручит, когда нужен десерт. Готовить его очень просто.

Фото: Own work by EAT&ART TARO is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ингредиенты для теста:

— 2 стакана муки.

— 1 яйцо.

— 2 стакана кефира.

— 1 стакан сахара.

— 0,5 чайной ложки соды.

— Уксус (для гашения соды).

Ингредиенты для пропитки:

— 1 стакан кефира.

— 0,5 стакана сахара.

Приготовление:

1. Растираем яйцо с сахаром, добавляем кефир, гашенную в уксусе соду и муку. Замешиваем тесто.

2. Разогреваем духовку. Разделяем тесто на 3 части. Каждый корж выпекаем 15-25 минут при температуре 150-170 градусов. Через 10 минут после помещения коржа в духовку, его нужно проткнуть вилкой.

3. Пока коржи пекутся, готовим пропитку. Берём стакан кефира и добавляем в него полстакана сахара, чтобы сделать её сладкой.

4. Каждый корж пропитываем смесью кефира и сахара.

5. Итак, у нас должно быть 3 пропитанных коржа.

Украсьте блюдо тёртым шоколадом или конфетой.

Источник: russianfood.com