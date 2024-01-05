Простой рецепт пирога к чаю выручит, когда нужен десерт. Готовить его очень просто.
Ингредиенты для теста:
— 2 стакана муки.
— 1 яйцо.
— 2 стакана кефира.
— 1 стакан сахара.
— 0,5 чайной ложки соды.
— Уксус (для гашения соды).
Ингредиенты для пропитки:
— 1 стакан кефира.
— 0,5 стакана сахара.
Приготовление:
1. Растираем яйцо с сахаром, добавляем кефир, гашенную в уксусе соду и муку. Замешиваем тесто.
2. Разогреваем духовку. Разделяем тесто на 3 части. Каждый корж выпекаем 15-25 минут при температуре 150-170 градусов. Через 10 минут после помещения коржа в духовку, его нужно проткнуть вилкой.
3. Пока коржи пекутся, готовим пропитку. Берём стакан кефира и добавляем в него полстакана сахара, чтобы сделать её сладкой.
4. Каждый корж пропитываем смесью кефира и сахара.
5. Итак, у нас должно быть 3 пропитанных коржа.
Украсьте блюдо тёртым шоколадом или конфетой.
Источник: russianfood.com
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