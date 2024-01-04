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Макароны с фаршем и брокколи удивят вкусом

2:13
Еда

Изысканным сочетанием обжаренного мясного фарша, свежей брокколи и сладкого перца, приправленных ароматным базиликом и чесноком, получается неповторимое блюдо в томатном соусе.

Макароны с фаршем и брокколи удивят вкусом
Фото: https://www.flickr.com/photos/ginnerobot/3189460387/ by Ginny is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Ингредиенты на две порции:

— Макароны — 130 г.
— Фарш говяжий — 200 г.
— Замороженная брокколи — 180 г.
— Красный болгарский перец — 150 г.
— Морковь — 100 г.
— Чеснок — 2 зубчика.
— Томатная паста — 50 г (2 столовые ложки).
— Растительное масло — 30 мл (2 столовые ложки).
— Соль — по вкусу.
— Черный перец — щепотка.
— Сушёный базилик — 1 чайная ложка.

1. Для начала подготовим продукты. Замороженную брокколи можно использовать сразу после доставки из морозильной камеры. Морковь и сладкий перец тщательно очистите и нарежьте их соломкой. Брокколи нарежьте некрупными соцветиями.

2. Возьмите сковороду и обжарьте на масле морковь и перец, аккуратно перемешайте. Через 2-3 минуты положите брокколи и жарьте ещё три минуты.

3. Добавьте соль к овощам, перец и фарш. Всё перемешайте и жарьте 2-3 минуты. Тушите содержимое ещё десять минут.

4. Вскипятите 1,5 л воды, добавьте 1 ч. л. соли и сварите макароны до состояния "аль-денте".

5. Чеснок пропустите через пресс, добавьте его в сковороду с овощами и фаршем. Также положите туда томатную пасту и готовьте ещё 2-3 минуты, постоянно перемешивая.

6. С макарон слейте воду и положите их к овощам. Посыпьте смесь базиликом и смешайте всё. Продолжайте готовить еще 1-2 минуты на небольшом огне, чтобы смешались вкусы и ароматы.

Макароны с фаршем и брокколи в томатном соусе можно подавать к столу и наслаждаться их сочностью и сытностью.

Источник: russianfood.com

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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