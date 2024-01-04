Десерт из манной крупы с шоколадом

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот великолепный шоколадный батон создается из песочного печенья, манной крупы, сгущённого молока и настоящего шоколада, вслед за традиционным рецептом турецкой кухни.

Фото: Flickr: Nanaimo Bars, mmmmmm by Sheri Terris is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ингредиенты (на 8 порций):

8-12 штук песочного печенья (сахарного).

500 миллилитров молока.

1 банка варёного сгущённого молока (весом 380 г).

150 грамм манной крупы.

100 грамм сливочного масла.

1 щепотка соли.

Для приготовления глазури вам понадобятся:

75 граммов черного шоколада.

75 миллилитров молока.

1 столовая ложка сахара.

1 чайная ложка крахмала.

Приготовление

1. Влейте молоко в кастрюлю и добавьте варёное сгущённое молоко. Нагревайте на маленьком огне, постоянно помешивая, пока сгущённое молоко полностью не растворится. Доведите до кипения, добавьте щепотку соли, затем манную крупу, постоянно помешивая. После этого положите сливочное масло.

2. Взбейте смесь, чтобы не осталось комочков, и варите до загустения.

3. Форму объёмом не менее 1 литра покройте пищевой плёнкой или фольгой.

4. Выложите в форму половину манного пудинга, затем слой печенья.

5. Повторите слои пудинга и печенья. После остывания поставьте в холодильник на 2-3 часа, чтобы десерт застыл.

6. Для шоколадной глазури добавьте сахар и крахмал в молоко, аккуратно перемешайте, и поставьте на маленький огонь. Положите кусочки шоколада и варите, помешивая, пока шоколад полностью не растворится.

7. Переверните застывший десерт на решётку, освободите от формы.

8. Полейте (обмажьте) десерт из манки шоколадной глазурью. Подождите, пока глазурь застынет.

9. Затем переложите десерт из манки на блюдо и нарежьте его на кусочки.

Источник: russianfood.com