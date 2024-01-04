Запеканка с куриной грудкой — простое блюдо на ужин

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Это блюдо станет отличным вариантом ужина. Готовить его проще простого. Рецепт опубликовал Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

Фото: Own work by MOs810 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Подготовьте картошку, куриное филе, шампиньоны, сыр, майонез, соль, два яйца, 200 мл молока, соль — по вкусу.

Приготовление

1. Картофель очистите и нарежьте на слайсы. Грибы и куриную грудку вымойте и нарежьте на слайсы. Сыр натрите на крупной тёрке.

2. В форму для запекания выкладывайте слоями. Первый слой — картошка, сверху сыр и немного майонеза. Второй слой — грибы. Затем идёт третий слой картофеля. Четвёртый слой - куриная грудка. Пятый - снова картошка.

3. Готовим заливку. В миску положите молоко, яйца, соль. Всё хорошо перемешайте и залейте в форму. Сверху посыпьте сыром и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 50-60 минут.