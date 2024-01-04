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Потрясающий десерт без выпечки покорит ваши вкусовые рецепторы

1:26
Еда

Простой и восхитительно вкусный десерт, который покорит ваши вкусовые рецепторы, готовится из самых обычных и доступных ингредиентов. Рецептом поделился Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

Потрясающий десерт без выпечки покорит ваши вкусовые рецепторы
Фото: "Пеламуши" by Apr1 is licensed under CC BY-SA 4.0.

Итак, для приготовления приготовьте 2-3 спелых хурмы, 1 мандарин, 2 столовые ложки какао, 1 ст. л натурального мёда, 50-80 мл молока, 5-7 г желатина, орехи.  

Приготовление

1. Очистите хурму и мандарин от кожуры. Сложите их в чашу блендера вместе с какао и мёдом. В отдельной ёмкости смешайте молоко с желатином и оставьте на некоторое время для набухания. Затем влейте жидкость с желатином в блендер с остальными ингредиентами. Включите блендер и взбейте всё до однородной консистенции.

2. Полученную массу разлейте по формам или стеклянным бокалам и поставьте в холодильник на 2 часа для полного застывания. Десерт должен быть лёгким и приятно прохладным.

При подаче на стол украсьте каждую порцию дольками мандарина и мелко нарезанными орехами. Ваш десерт готов к употреблению. Насладитесь неповторимым сочетанием вкусов и текстур, пробудите свои чувства и порадуйте близких.

Десерт за 10 минут БЕЗ сахара.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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