Потрясающий десерт без выпечки покорит ваши вкусовые рецепторы

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Простой и восхитительно вкусный десерт, который покорит ваши вкусовые рецепторы, готовится из самых обычных и доступных ингредиентов. Рецептом поделился Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

Фото: "Пеламуши" by Apr1 is licensed under CC BY-SA 4.0.

Итак, для приготовления приготовьте 2-3 спелых хурмы, 1 мандарин, 2 столовые ложки какао, 1 ст. л натурального мёда, 50-80 мл молока, 5-7 г желатина, орехи.

Приготовление

1. Очистите хурму и мандарин от кожуры. Сложите их в чашу блендера вместе с какао и мёдом. В отдельной ёмкости смешайте молоко с желатином и оставьте на некоторое время для набухания. Затем влейте жидкость с желатином в блендер с остальными ингредиентами. Включите блендер и взбейте всё до однородной консистенции.

2. Полученную массу разлейте по формам или стеклянным бокалам и поставьте в холодильник на 2 часа для полного застывания. Десерт должен быть лёгким и приятно прохладным.

При подаче на стол украсьте каждую порцию дольками мандарина и мелко нарезанными орехами. Ваш десерт готов к употреблению. Насладитесь неповторимым сочетанием вкусов и текстур, пробудите свои чувства и порадуйте близких.