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Тайна опытных хозяек в приготовлении пышных оладей: когда использовать пищевую соду

1:38
Еда

Для многих хозяек приготовление пышных оладий кажется вполне простым, но результат может варьироваться, и, возможно, ключ к успеху заключается в правильной последовательности добавления ингредиентов.

Тайна опытных хозяек в приготовлении пышных оладей: когда использовать пищевую соду
Фото: flickr. com by akira yamada is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Секрет пышности оладий, конечно же, связан с содой. По правилам, соду следует "гасить" в кислой среде, и здесь в качестве кислотного компонента необязательно использовать только уксус. Кефир, помимо того, что воздействует положительно на вкус, также благотворно влияет на текстуру конечного продукта. Важно добавлять соду в муку и затем влить кефир так, чтобы оба ингредиента вступили в реакцию с щелочью.

Вот простой рецепт для приготовления пышных оладий:

Ингредиенты:

  • 1 стакан муки,
  • 1 стакан кефира,
  • 1 яйцо,
  • 2 ложки сахара,
  • 1/2 чайной ложки соли,
  • 1/2 чайной ложки соды.

Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры для достижения максимальной пышности оладий. Яйцо следует достать заранее из холодильника, а кефир можно слегка подогреть в микроволновке.

Процесс приготовления:

  1. Взбиваем яйцо с сахаром и солью, затем добавляем кефир.
  2. В отдельной миске смешиваем муку и соду, затем соединяем смеси ингредиентов.
  3. Консистенция теста должна напоминать густую сметану.
  4. Выкладываем тесто на сковороду и жарим оладьи по 3 минуты с каждой стороны без крышки.

Следуя этим шагам, вы получите вкусные и пышные оладьи. Приятного аппетита!

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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