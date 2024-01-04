Тайна опытных хозяек в приготовлении пышных оладей: когда использовать пищевую соду

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Для многих хозяек приготовление пышных оладий кажется вполне простым, но результат может варьироваться, и, возможно, ключ к успеху заключается в правильной последовательности добавления ингредиентов.

Фото: flickr. com by akira yamada is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Секрет пышности оладий, конечно же, связан с содой. По правилам, соду следует "гасить" в кислой среде, и здесь в качестве кислотного компонента необязательно использовать только уксус. Кефир, помимо того, что воздействует положительно на вкус, также благотворно влияет на текстуру конечного продукта. Важно добавлять соду в муку и затем влить кефир так, чтобы оба ингредиента вступили в реакцию с щелочью.

Вот простой рецепт для приготовления пышных оладий:

Ингредиенты:

1 стакан муки,

1 стакан кефира,

1 яйцо,

2 ложки сахара,

1/2 чайной ложки соли,

1/2 чайной ложки соды.

Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры для достижения максимальной пышности оладий. Яйцо следует достать заранее из холодильника, а кефир можно слегка подогреть в микроволновке.

Процесс приготовления:

Взбиваем яйцо с сахаром и солью, затем добавляем кефир. В отдельной миске смешиваем муку и соду, затем соединяем смеси ингредиентов. Консистенция теста должна напоминать густую сметану. Выкладываем тесто на сковороду и жарим оладьи по 3 минуты с каждой стороны без крышки.

Следуя этим шагам, вы получите вкусные и пышные оладьи. Приятного аппетита!