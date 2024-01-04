Тайна опытных хозяек в приготовлении пышных оладей: когда использовать пищевую соду

Для многих хозяек приготовление пышных оладий кажется вполне простым, но результат может варьироваться, и, возможно, ключ к успеху заключается в правильной последовательности добавления ингредиентов.
Секрет пышности оладий, конечно же, связан с содой. По правилам, соду следует "гасить" в кислой среде, и здесь в качестве кислотного компонента необязательно использовать только уксус. Кефир, помимо того, что воздействует положительно на вкус, также благотворно влияет на текстуру конечного продукта. Важно добавлять соду в муку и затем влить кефир так, чтобы оба ингредиента вступили в реакцию с щелочью.
Ингредиенты:
Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры для достижения максимальной пышности оладий. Яйцо следует достать заранее из холодильника, а кефир можно слегка подогреть в микроволновке.
Процесс приготовления:
Следуя этим шагам, вы получите вкусные и пышные оладьи. Приятного аппетита!
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