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Рецепт бездрожжевых пирожков

1:44
Еда

Этот удачный рецепт гарантирует приготовление нежных и вкусных пирожков, которые не впитывают масло и не теряют своей свежести после остывания.

Рецепт бездрожжевых пирожков
Фото: Own work by Рыцарь поля is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Тесто, без дрожжей приобретает воздушность и легкость, что позволяет справиться с приготовлением даже начинающей хозяйке.

Вот секрет создания вкусных и пышных пирожков:

Используйте ряженку без кислинки вместо кефира.

Добавляйте только желток яйца.

Заменяйте сахар на сливочное масло.

Добавьте крахмал вместо части муки.

Не используйте белок, чтобы тесто оставалось мягким.

Для приготовления потребуются:

  • 300 мл ряженки
  • 360 г муки
  • 40 г крахмала
  • Чайная ложка сахара
  • Полчайной ложки соли
  • Желток яйца
  • Масло для жарки

Инструкции по приготовлению:

  1. Процедите муку с крахмалом, добавьте ряженку, яйцо, соль, сахар и замешайте тесто.
  2. Когда тесто станет трудно перемешивать миксером, высыпьте муку на стол и замешивайте тесто руками.
  3. Добавьте соду к тесту без гашения, чтобы обеспечить пышность.
  4. Поместите тесто в маслом смазанную глубокую тарелку, прикройте полотенцем и оставьте на час.
    Подготовьте начинку по вашему вкусу.
  5. Разделите тесто на кусочки и лепите колобки.
  6. Обжаривайте пирожки с обеих сторон на небольшом огне. Убедитесь, что масло покрывает их наполовину высоты.
  7. Не используйте сильный огонь, чтобы тесто успело прожариться внутри.
  8. Выложите готовые пирожки на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Приятного аппетита!

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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