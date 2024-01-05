В данном рецепте ростбифа вы найдёте простой способ обжаривать говядину, чтобы она оставалась сочной.
Достаньте говядину из холодильника за 30 минут до приготовления, чтобы она нагрелась до комнатной температуры. Разогрейте духовку до 240°C.
Вымойте и крупно нарежьте овощи – чистить их не нужно. Разломайте луковицу чеснока на дольки, оставив их неочищенными.
Выложите все овощи, чеснок и зелень в середину большого противня для запекания и сбрызните маслом.
Сбрызните говядину маслом и хорошо приправьте морской солью и черным перцем, затем натрите все мясо. Выложите говядину поверх овощей.
Поставьте противень в духовку, затем немедленно убавьте огонь до 200°C и готовьте говядину средней прожарки в течение 1 часа. Если вы предпочитаете мясо средней прожарки, достаньте его на 5-10 минут раньше. Чтобы блюдо хорошо прожарилось, оставьте его еще на 10-15 минут.
Если вы готовите картофель и овощи в духовке, самое время заняться ими – отправьте их в духовку на последние 45 минут приготовления.
Полейте говядину в середине приготовления, и если овощи выглядят сухими, добавьте немного воды на противень, чтобы они не подгорели.
Когда говядина приготовится по вашему вкусу, достаньте противень из духовки и переложите говядину на доску, чтобы она отдохнула минут 15 или около того. Накройте его слоем фольги и кухонным полотенцем и отложите в сторону.
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