Удивите гостей вкусным и сочным ростбифом с овощами и чесноком

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

В данном рецепте ростбифа вы найдёте простой способ обжаривать говядину, чтобы она оставалась сочной.

Фото: ZoomViewer by Bullfrogandbaum (talk | contribs)

Достаньте говядину из холодильника за 30 минут до приготовления, чтобы она нагрелась до комнатной температуры. Разогрейте духовку до 240°C.

Вымойте и крупно нарежьте овощи – чистить их не нужно. Разломайте луковицу чеснока на дольки, оставив их неочищенными.

Выложите все овощи, чеснок и зелень в середину большого противня для запекания и сбрызните маслом.

Сбрызните говядину маслом и хорошо приправьте морской солью и черным перцем, затем натрите все мясо. Выложите говядину поверх овощей.

Поставьте противень в духовку, затем немедленно убавьте огонь до 200°C и готовьте говядину средней прожарки в течение 1 часа. Если вы предпочитаете мясо средней прожарки, достаньте его на 5-10 минут раньше. Чтобы блюдо хорошо прожарилось, оставьте его еще на 10-15 минут.

Если вы готовите картофель и овощи в духовке, самое время заняться ими – отправьте их в духовку на последние 45 минут приготовления.

Полейте говядину в середине приготовления, и если овощи выглядят сухими, добавьте немного воды на противень, чтобы они не подгорели.

Когда говядина приготовится по вашему вкусу, достаньте противень из духовки и переложите говядину на доску, чтобы она отдохнула минут 15 или около того. Накройте его слоем фольги и кухонным полотенцем и отложите в сторону.