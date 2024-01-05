Запечённый фазан станет королевским угощением вашего праздничного стола на Рождество.
Разогрейте духовку до 170ºC. Очистите и разрежьте вдоль пополам морковь, затем очистите и тонко нарежьте лук.
Отрежьте у птицы обе ножки и отломите заднюю кость у основания грудинки (или попросите мясника приготовить их для вас).
Поставьте неглубокую форму для запекания с толстым дном на средне-сильный огонь, добавьте 50 г сливочного масла и обжарьте ножки кожицей вниз. Переверните и повторите с другой стороны.
Когда они подрумянятся со всех сторон, достаньте из сковороды, добавьте морковь и лук, уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и готовьте на медленном огне в течение 30 минут, периодически помешивая.
Добавьте уксус и вино, затем уменьшите количество наполовину. Верните ножки на сковороду кожей вверх. Добавьте тимьян и залейте бульоном, чтобы он почти полностью покрыл их. Доведите до кипения, накройте крышкой и готовьте в духовке в течение 1,5 часа, пока мясо не будет отделяться от костей.
Оставьте блюдо в духовке, но снимите крышку, чтобы кожица на ножках зарумянилась и стала хрустящей, затем достаньте из духовки, приправьте и держите в тепле. Уменьшите температуру духовки до 100ºC.
Разогрейте сковороду с толстым дном на средне-сильном огне и обжарьте тушку со всех сторон.
Добавьте оставшееся сливочное масло, уменьшите огонь и непрерывно поливайте птицу. Как только грудки станут золотистыми и хрустящими, запекайте в духовке, пока температура в самой толстой части грудки не достигнет 59ºC. Нарежьте и подавайте с сезонными овощами.
Малина хорошо растёт рядом с люпином и щавелем.