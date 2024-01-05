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Запечённый целиком фазан с белым вином и тимьяном

1:57
Еда

Запечённый фазан станет королевским угощением вашего праздничного стола на Рождество. 

Запечённый целиком фазан с белым вином и тимьяном
Фото: Own work by Lord Mountbatten

Разогрейте духовку до 170ºC. Очистите и разрежьте вдоль пополам морковь, затем очистите и тонко нарежьте лук.

Отрежьте у птицы обе ножки и отломите заднюю кость у основания грудинки (или попросите мясника приготовить их для вас).

Поставьте неглубокую форму для запекания с толстым дном на средне-сильный огонь, добавьте 50 г сливочного масла и обжарьте ножки кожицей вниз. Переверните и повторите с другой стороны.

Когда они подрумянятся со всех сторон, достаньте из сковороды, добавьте морковь и лук, уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и готовьте на медленном огне в течение 30 минут, периодически помешивая.

Добавьте уксус и вино, затем уменьшите количество наполовину. Верните ножки на сковороду кожей вверх. Добавьте тимьян и залейте бульоном, чтобы он почти полностью покрыл их. Доведите до кипения, накройте крышкой и готовьте в духовке в течение 1,5 часа, пока мясо не будет отделяться от костей.

Оставьте блюдо в духовке, но снимите крышку, чтобы кожица на ножках зарумянилась и стала хрустящей, затем достаньте из духовки, приправьте и держите в тепле. Уменьшите температуру духовки до 100ºC.

Разогрейте сковороду с толстым дном на средне-сильном огне и обжарьте тушку со всех сторон.

Добавьте оставшееся сливочное масло, уменьшите огонь и непрерывно поливайте птицу. Как только грудки станут золотистыми и хрустящими, запекайте в духовке, пока температура в самой толстой части грудки не достигнет 59ºC. Нарежьте и подавайте с сезонными овощами.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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