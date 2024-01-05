Добавьте пикантности вашим блюдам с помощью вкуснейшего клюквенного соуса

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

С оригиналюным клюквенным соусом вкус ваших праздничных блюд на Рождество заиграет новыми красками.

Фото: cranberry sauce by Jem Stone from Chailey

Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, затем крупно нарежьте и отложите в сторону. Растопите сливочное масло в большой сковороде на среднем огне до золотистого цвета и образования пузырьков.

Добавьте кленовый сироп и, когда он начнет слегка карамелизоваться, посыпьте листиками тимьяна и добавьте яблоки, клюкву и ром со специями. Оставьте тушиться под закрытой крышкой примерно на 15 минут или до тех пор, пока яблоки не станут мягкими, а соус не станет приятным и густым.

Следите за приготовлением и время от времени помешивайте, добавляя немного воды для разрыхления или снимая крышку на последние несколько минут, чтобы масса загустела.

Попробуйте немного, оценив баланс между естественной сладостью и кислотностью. Соус помогает подчеркнуть сочность мяса, с которым вы его подаете, но при желании добавьте ещё немного кленового сиропа.

Переложите его в сервировочную миску, дайте остыть до комнатной температуры, затем накройте и охладите в холодильнике до тех пор, пока не понадобится.