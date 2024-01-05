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Фаршированный кабачок станет изюминкой вашего праздничного застолья

2:41
Еда

Удивите ваших родных и близких оригинальным блюдом — приготовьте фаршированный по классическому английскому рецепту кабачок для ужина на Рождество. 

Фаршированный кабачок станет изюминкой вашего праздничного застолья
Фото: originally posted to Flickr as Photo of Stuffed Marrows - Maltese Style by Foodista

Разогрейте духовку до 180°C. Аккуратно срежьте верхушку с тыквы и удалите всю мякоть и семена. Выложите на большой противень для запекания срезанной стороной вверх, сбрызните 2 столовыми ложками оливкового масла, добавьте несколько щепоток мускатного ореха и приправьте морской солью и черным перцем.

Натрите мякоть со всех сторон, накройте фольгой и запекайте в течение 11/2 часов или до готовности (если вы используете тыквенные орешки, выньте немного мякоти, чтобы сделать углубление для соуса по всей длине тыквы).

Тем временем разрежьте лук-порей вдоль пополам и нарежьте ломтиками. Очистите и мелко нарежьте чеснок. Поставьте большую сковороду на средний огонь, растопите сливочное масло, а затем добавьте чеснок. Как только появится пена, выложите большую часть листьев тимьяна и добавьте лавровый лист.

Прежде чем чеснок приобретет какой-либо цвет, добавьте зеленую часть лука-порея, немного соли и перца и готовьте в течение 10 минут, периодически помешивая. Затем добавьте белую часть лука-порея и готовьте, пока он не начнет размягчаться. Накройте и готовьте в течение 30 минут, время от времени помешивая. Тепло и пар сделают их мягкими, нежными и великолепными.

Проверьте наличие приправ, затем превратите их в густой белый соус. Всыпьте муку. Добавьте примерно 375 мл молока и помешивайте, пока соус не загустеет, затем тушите, помешивая, пока он не станет густым и пышным. Снимите с огня, натрите на терке сыры, затем перемешайте, пока они не расплавятся и не станут пышными. Аккуратно вылейте в тыкву. Измельчите хлеб в кухонном комбайне, обваляйте в панировочных сухарях и выложите в миску. Измельчите грецкие орехи, затем обваляйте в крошках и посыпьте соусом.

Запекайте в течение 20 минут или до золотистой корочки. Когда до готовности останется 5 минут, выложите листья шалфея в небольшую сковороду на средне-сильном огне и обжарьте до хрустящей корочки. Посыпьте запечённые кабачки оставшимися листьями тимьяна и украсьте хрустящим шалфеем непосредственно перед подачей. Подавайте к столу.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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