Удивите гостей вкуснейшим рождественским пирогом по традиционному английскому рецепту

3:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Советуем приготовить на Рождество великолепный праздничный пирог, который порадует гостей вашего рождественского ужина.

Фото: flickr.com photos by Steph Gray le 15 janvier 2011 is licensed under CC BY-Sa 2.0

Для теста насыпьте муку и 1 чайную ложку морской соли в миску, нарежьте кубиками и добавьте сливочное масло, затем большими и указательными пальцами разотрите сливочное масло с мукой, пока оно не станет похожим на панировочные сухари. Взбейте яйцо, затем смешайте в миске с 3-4 столовыми ложками ледяной воды. Руками аккуратно скатайте тесто в шар, но не переусердствуйте. Разделите на две части и разровняйте каждую в виде круга (для верха и низа вашего пирога), затем заверните в жиронепроницаемую бумагу и охладите в холодильнике не менее 30 минут.

Мелко нарежьте бекон, затем выложите в большую сковороду с антипригарным покрытием на средний огонь вместе со сливочным маслом и 1 столовой ложкой оливкового масла (или жира индейки, если у вас есть). Возьмите, крупно нарежьте и добавьте розмарин, затем готовьте в течение 3 минут или до золотистого цвета. Вымойте, обрежьте и крупно нарежьте белую часть лука-порея (зеленую часть оставьте для приготовления бульона или супа) и нарежьте грибы толстыми ломтиками, затем добавьте в сковороду. Приправьте щепоткой морской соли и черного перца, затем готовьте в течение 10 мин или до мягкости и карамелизации, периодически помешивая.

Всыпьте горчицу, затем муку и влейте бульон — любая оставшаяся подливка для индейки придаст этому блюду дополнительный аромат. Доведите до кипения и тушите на медленном огне в течение 15-20 минут на средне-слабом огне, затем выключите огонь и добавьте крем-фреш. На этом этапе вы можете либо оставить его густым, либо взбить блендером до желаемой консистенции. Оставьте до полного остывания.

Как только соус остынет, отложите половину для подачи, затем разрежьте мясо индейки и выложите его на сковороду, добавив немного начинки, если она у вас есть. Обрежьте, мелко нарежьте и перемешайте с брюссельской капустой. Разогрейте духовку до 170°C и смажьте дно круглой формы для пирога диаметром 30 см небольшим количеством масла (или остатками жира индейки, если у вас есть).

Раскатайте половину теста на чистой, посыпанной мукой поверхности толщиной в 12 см и выложите им форму для пирога, затем выложите начинку для пирога с индейкой. Сверху полейте клюквенным соусом. Взбейте яйцо, затем смажьте им края. Раскатайте оставшееся тесто в пласт толщиной 12 см.

Смажьте верх взбитым яйцом и придавите вилкой края, чтобы они плотно прилегали. Выпекайте в нижней части духовки в течение 45-50 минут или пока тесто не станет золотистым, а начинка — обжигающе горячей. Когда будете почти готовы к подаче, разогрейте оставшийся соус до обжигающе горячего состояния и подавайте к столу вместе с пирогом. Очень вкусно с тушёной зеленью и горошком.