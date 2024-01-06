Запечённый лосось с лимоном и зеленью станет изюминкой вашего стола на Рождество

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт запечённого целиком лосося, фаршированного лимоном и зеленью на подушке из хрустящей картошки с травами.

Фото: https://pxhere.com/en/photo/921927 by Pxhere

Разогрейте духовку до полной готовности. Возьмите большой противень для запекания, в который поместится весь лосось — вероятно, вам нужно будет уложить рыбу поперёк противня по диагонали.

Очистите картофель, затем нарежьте кружочками по 12 см. Выложите их на дно противня и хорошо приправьте морской солью и черным перцем. Нарежьте фенхель шестью дольками, посыпьте картофель и щедро сбрызните всё это оливковым маслом.

Выложите половину листьев зелени на разделочную доску, мелко натрите лимонную цедру, затем крупно порубите всё вместе. Переложите полученную смесь в миску.

Острым ножом сделайте по 6 надрезов с каждой стороны рыбы глубиной около 2 см и под углом.

Посыпьте солью и перцем каждый надрез, посыпьте каждый щепоткой смеси лимона и трав, затем разровняйте. Слегка сбрызните рыбу оливковым маслом, затем выложите поверх картофеля и укропа.

Нарежьте один из лимонов ломтиками, затем выложите в углубление оставшуюся зелень. Запекайте рыбу в разогретой духовке в течение 15 минут, затем убавьте температуру до 180ºC и готовьте ещё 30 минут.

Чтобы проверить, прожарилась ли рыба, возьмите чистый шампур и воткните его в самую глубокую часть рыбы, сразу за головой. Сосчитайте до 10, затем осторожно выньте шампур и прижмите его к верхней губе — если он приятный и теплый, значит, рыба прожарилась.

Сверху выдавите сок из оставшегося лимона, сбрызните небольшим количеством оливкового масла первого отжима. Очень вкусно подаётся с салатом из сезонной зелени, приготовленной на пару.