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Рецепт постного пирога с грибами и клюквой

3:39
Еда

Этот пирог идеально подойдёт для Рождества – приготовьте его накануне и разогрейте, когда ужин будет почти готов.

Рецепт постного пирога с грибами и клюквой
Фото: Own work by Ghouston

Разогрейте духовку и большой противень для выпечки до 180°C

Начните с приготовления теста. Просейте муку и ксантановую камедь в кухонный комбайн, добавьте маргарин, растительное масло и щепотку морской соли и взбивайте, пока смесь не станет похожа на панировочные сухари. Если у вас нет кухонного комбайна, положите ингредиенты в большую миску для смешивания и нарежьте плашмя ножом.

Добавьте 2 столовые ложки холодной воды, взбивая по мере приготовления (или помешивая ножом с плоским лезвием, если готовите тесто вручную), пока смесь не начнет стягиваться, образуя тесто.

Переложите тесто в большую миску (или оставьте в той же миске, если готовите вручную) и кончиками пальцев скатайте в шар. Слегка вымешивайте около 2 минут или пока тесто не станет гладким и эластичным.

Сформуйте из теста шар и положите между 2 большими листами пищевой пленки, затем раскатайте его в круг размером чуть больше формы для пирога и не тоньше 3 мм. Снимите самый верхний лист пищевой пленки и аккуратно переверните его.

Мелко нарежьте лук, раздавите чеснок, затем мелко натрите морковь. Срежьте плодоножки с шампиньонов и нарежьте кружочками. Разрежьте пополам 240 г каштанов (остальные пойдут на посыпку).

Разогрейте 2 столовые ложки оливкового масла в сковороде с толстым дном до разогрева, добавьте лук и слегка обжаривайте на слабом огне до мягкости. Добавьте морковь, чеснок, тимьян и грибы и слегка обжаривайте, пока грибы не станут мягкими и не впитается вся жидкость из грибов – около 10 минут.

Добавьте сливочный сыр и половинки каштанов и аккуратно перемешивайте, пока сыр не размягчится и не образует кремообразную массу. Приправьте по вкусу, ложкой выложите начинку в форму для выпечки, затем разровняйте верх. Выложите пирог на противень на верхней полке духовки, а картофель - на нижней. Выпекайте в течение 35-40 минут или пока тесто не станет хрустящим.

Достаньте пирог из духовки, неплотно накройте фольгой, чтобы он сохранил тепло, и отложите в сторону. Переложите картофель на верхнюю полку духовки и увеличьте температуру до 220°C.

Продолжайте запекать картофель еще 25-30 минут до золотистого цвета и хрустящей корочки. Для соуса разогрейте масло грецких орехов и желе из красной смородины в маленькой кастрюле, помешивая, пока оно не расплавится и не станет однородным. Добавьте горячий бульон, доведите до кипения и всыпьте кукурузную муку.

Тушите на медленном огне и непрерывно помешивайте, пока не получите желаемую консистенцию. Откладывать. Наконец, разрежьте лесные грибы на кусочки, крупно нарежьте оставшиеся каштаны и мелко нарежьте петрушку. Разогрейте чесночное масло в сковороде с толстым дном до горячего состояния, добавьте грибы и слегка обжаривайте до мягкости.

Добавьте каштаны, клюкву и петрушку и выложите ложкой на пирог, чтобы получился декоративный слой. Разогрейте соус и подавайте с пирогом и жареным картофелем.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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