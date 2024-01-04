Простое блюдо из картофеля с пармезаном и чесноком

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию французское блюдо из нарезанного картофеля, запечённого в молоке или сливках под названием "Картофельный "дофинуаз".

Фото: Own work by MOs810

Если вам нужен гарнир нового уровня для жаркого на Рождество, то этот вариант вам подойдёт.

Разогрейте духовку до 200°C. Очистите и разрежьте пополам луковицу. Вымойте и мелко нарежьте картофель, затем очень мелко нарежьте вместе с луком, используя специальные ножи, на мандолине (используйте насадку) или в кухонном комбайне.

Выложите картофель и лук на большой прочный противень для запекания и приправьте щепоткой морской соли и чёрного перца. Натрите на тёрке несколько щепоток мускатного ореха, раздавите неочищенные зубчики чеснока и влейте сливки.

Мелко натрите большую часть пармезана. Добавьте лавровый лист, нарвите зелени и влейте 2 столовые ложки оливкового масла.

Чистыми руками перемешайте всё вместе, затем поставьте противень на средний огонь. Влейте в чайник 300 мл кипящей воды, плотно накройте фольгой и оставьте на огне на 5 минут. Снимите фольгу. Оставшийся пармезан мелко натрите на терке. Сбрызните оставшиеся веточки тимьяна маслом, посыпьте сверху и поставьте в духовку на верхнюю полку для запекания на 30 минут или до золотистого цвета.