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Простое блюдо из картофеля с пармезаном и чесноком

1:30
Еда

Представляем вашему вниманию французское блюдо из нарезанного картофеля, запечённого в молоке или сливках под названием "Картофельный "дофинуаз".

Простое блюдо из картофеля с пармезаном и чесноком
Фото: Own work by MOs810

Если вам нужен гарнир нового уровня для жаркого на Рождество, то этот вариант вам подойдёт.

Разогрейте духовку до 200°C. Очистите и разрежьте пополам луковицу. Вымойте и мелко нарежьте картофель, затем очень мелко нарежьте вместе с луком, используя специальные ножи, на мандолине (используйте насадку) или в кухонном комбайне.

Выложите картофель и лук на большой прочный противень для запекания и приправьте щепоткой морской соли и чёрного перца. Натрите на тёрке несколько щепоток мускатного ореха, раздавите неочищенные зубчики чеснока и влейте сливки.

Мелко натрите большую часть пармезана. Добавьте лавровый лист, нарвите зелени и влейте 2 столовые ложки оливкового масла.

Чистыми руками перемешайте всё вместе, затем поставьте противень на средний огонь. Влейте в чайник 300 мл кипящей воды, плотно накройте фольгой и оставьте на огне на 5 минут. Снимите фольгу. Оставшийся пармезан мелко натрите на терке. Сбрызните оставшиеся веточки тимьяна маслом, посыпьте сверху и поставьте в духовку на верхнюю полку для запекания на 30 минут или до золотистого цвета.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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