Рецепт приготовления королевской рождественской индейки

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Удивите своих гостей шикарным блюдом — королевской рождественской идейкой.

Фото: Own work by TheKohser

Вы можете приготовить все это в канун Рождества, готовясь к знаменательному дню. Проверьте, нет ли в основной полости мешочка с потрохами, и если они там есть — не выбрасывайте их.

Достаньте пакет и выложите на большой противень для запекания с горкой крупно нарезанных овощей (лук, морковь, сельдерей, чеснок и некоторые древесные травы — все это замечательно), и у вас получится самая вкусная подливка, которая стоит копейки!

Заполните горлышко начинкой — подойдет домашняя или купленная в магазине, так что используйте все, что вам больше нравится, только будьте осторожны, не набивайте ее слишком плотно. Снова снимите кожу и подоткните ее под птицу, затем положите индейку на подставку для овощей/потрохов.

Сбрызните верхушку 1 столовой ложкой оливкового масла и вотрите его в мясо, затем накройте противень кухонной фольгой и поставьте на ночь в холодильник.

На Рождество достаньте корочку из индейки из холодильника за 1 час до того, как её отправят в духовку. Разогрейте духовку до 180ºC и посыпьте корочку морской солью и чёрным перцем.

В качестве ориентира вы хотите приготовить фаршированную птицу высшего сорта в течение 25-30 минут на килограмм, а обычную птицу — в течение 35-40 минут на килограмм. Итак, если у вас есть корочка весом 3 кг, запекайте в течение 1 часа 30 минут, несколько раз поливая получившимся соком.