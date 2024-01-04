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Рецепт приготовления королевской рождественской индейки

1:42
Еда

Удивите своих гостей шикарным блюдом — королевской рождественской идейкой.

Рецепт приготовления королевской рождественской индейки
Фото: Own work by TheKohser

Вы можете приготовить все это в канун Рождества, готовясь к знаменательному дню. Проверьте, нет ли в основной полости мешочка с потрохами, и если они там есть — не выбрасывайте их.

Достаньте пакет и выложите на большой противень для запекания с горкой крупно нарезанных овощей (лук, морковь, сельдерей, чеснок и некоторые древесные травы — все это замечательно), и у вас получится самая вкусная подливка, которая стоит копейки!

Заполните горлышко начинкой — подойдет домашняя или купленная в магазине, так что используйте все, что вам больше нравится, только будьте осторожны, не набивайте ее слишком плотно. Снова снимите кожу и подоткните ее под птицу, затем положите индейку на подставку для овощей/потрохов.

Сбрызните верхушку 1 столовой ложкой оливкового масла и вотрите его в мясо, затем накройте противень кухонной фольгой и поставьте на ночь в холодильник.

На Рождество достаньте корочку из индейки из холодильника за 1 час до того, как её отправят в духовку. Разогрейте духовку до 180ºC и посыпьте корочку морской солью и чёрным перцем.

В качестве ориентира вы хотите приготовить фаршированную птицу высшего сорта в течение 25-30 минут на килограмм, а обычную птицу — в течение 35-40 минут на килограмм. Итак, если у вас есть корочка весом 3 кг, запекайте в течение 1 часа 30 минут, несколько раз поливая получившимся соком.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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