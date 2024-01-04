Рецепт вкуснешего йоркширского пудинга с начинкой

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Йоркширский пудинг с начинкой удивит гостей вашего праздника.

Фото: Own work by Mr Barndoor

Начните с перемещения полок духовки, чтобы в середине духовки было достаточно места для роста йоркшира. Разогрейте духовку до 220ºC.

Для йоркшира взбейте яйца с мукой и щепоткой морской соли, затем постепенно влейте молоко, чтобы получилось однородное тесто, и перелейте в форму для запекания.

Оберните каждую сосиску половиной ломтика бекона, посыпав листиком шалфея. Выложите на противень вместе с картофелем (крупно нарежьте, если хотите), шариками или кусочками начинки и ростками.

Украсьте листиками розмарина и поставьте в духовку на 10 минут. Налейте подсолнечное масло в форму для запекания (25 х 30 см) и поставьте в духовку на нижнюю полку, чтобы масло как следует разогрелось.

Тем временем для соуса вымойте, обрежьте и мелко нарежьте лук-порей, затем выложите его на сковороду на среднем огне с маслом или каплями. Готовьте в течение 10 минут или до мягкости, периодически помешивая.

Измельчите мясо индейки и перемешайте с мукой и клюквенным соусом, затем добавьте бульон. Тушите 15-20 минут или до загустения, затем попробуйте и приправьте по вкусу.

Для следующего этапа вам нужно сохранять хладнокровие, спокойствие и безопасность, поскольку вы работаете с горячим маслом и хотите сохранить тепло от духовки. Приготовьте форму для теста и две прихватки для духовки или кухонные полотенца. Поставьте противень с маслом в духовку и осторожно немного выдвиньте полку. Удерживая её ровно, вылейте тесто, затем аккуратно переложите все с противня сверху в центр.

Задвиньте полку на место и держите дверцу закрытой в течение 20-25 минут или до тех пор, пока йоркшир не станет пышным и золотистым. Подавайте рождественскую жабу в духовке с подливкой "грязнуля", любым дополнительным клюквенным соусом и с вкусной свежей капустой на гарнир.