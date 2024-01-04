Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бывшая жена Гуфа - Айза рассказала, чего никогда не потерпит от своих сыновей
Совет: какие продукты есть перед сном, чтобы быстрее заснуть
Рецепт приготовления королевской рождественской индейки
Надаль высказался о своём долгом пребывании в туалете в ходе матча в Брисбене
Россиянам рассказали, как офисная работа превращает вас в овощ
Король Карл ІІІ может скоро отречься от престола из-за возраста
Мужу не нравится запах стирального порошка после стирки
Сметая с машины снег, многие неопытные водители допускают одну и ту же ошибку
Бригада "Север-V" наступает у Богдановки, уничтожая укрепления ВСУ

Рецепт приготовления идеального жареного цыплёнка, который покорит ваше сердце

2:05
Еда

Представляем вашему вниманию подробный рецепт, который поможет вам приготовить идеального жареного цыплёнка.

Рецепт приготовления идеального жареного цыплёнка, который покорит ваше сердце
Фото: https://www.flickr.com/photos/41894142129@N01/1750378 by Tom Harpel

Достаньте курицу из холодильника за 30 минут до приготовления, чтобы она нагрелась до комнатной температуры. Разогрейте духовку до 240°C. Вымойте и крупно нарежьте овощи – чистить их не нужно. Разломайте луковицу чеснока на дольки, оставив их неочищенными.

Выложите все овощи, чеснок и зелень в середину большого противня для запекания и сбрызните маслом. Сбрызните курицу растительным маслом и хорошо приправьте морской солью и чёрным перцем, затем натрите птицу со всех сторон. Выложите курицу поверх овощей. Аккуратно наколите лимон со всех сторон кончиком острого ножа (если у вас есть микроволновая печь, можно положить лимон в неё на 40 секунд, так как это по-настоящему раскроет вкус). Положите лимон внутрь курицы вместе с пучком зелени.

Поставьте противень в духовку, затем немедленно убавьте огонь до 200°C и готовьте в течение 1 часа 20 минут.

Полейте курицу в середине приготовления, и если овощи выглядят сухими, добавьте немного воды на противень, чтобы они не подгорели.

Когда курица приготовится, выньте противень из духовки и переложите курицу на доску, чтобы она отдохнула минут 15 или около того. Накройте его слоем фольги и кухонным полотенцем и отложите в сторону, пока будете готовить соус.

Чтобы разделать курицу, удалите нитки и отделите крылышки (разломайте их и добавьте в соус вместе с овощным гарниром для придания аромата). Аккуратно сделайте надрез между ножкой и грудкой. Разрежьте по суставу и выньте ножку.

Повторите с другой стороны, затем разрежьте каждую ножку между бедром и голенью, чтобы в итоге получилось четыре порции темного мяса. Разложите их на порционные тарелки.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Асмус рассказала об участии в "пошлой" вечеринке на Рублевке

Актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками своим необычным способом встретить Новый год в компании своей семьи.

Кристина Асмус назвала новогоднюю вечеринку на Рублевке "пошлой"
Актёр Охлобыстин нашел применение бриллианту со стрингов Ивлеевой
Актёр Охлобыстин нашел применение бриллианту со стрингов Ивлеевой
Певица Алсу сообщила о серьезных переменах в жизни
Иван Ургант обратился к россиянам
Лотерея Киева. Суперприз — тяжёлое увечье, проигравшим — кладбище Дмитрий Плотников "Звёзд" хотят отправить присягнуть стране "в триколоре на СВО и в Крым" Олег Володин
Сладость и аромат просто завораживают: эти сорта моркови отличаются особым вкусом
Груша завалит плодами: опытные садоводы раскрыли секреты ухода
Лоза нашёл забавными тексты песен Орбакайте, Билана, Баскова на "Песне года"
Лоза нашёл забавными тексты песен Орбакайте, Билана, Баскова на "Песне года"
Последние материалы
Сметая с машины снег, многие неопытные водители допускают одну и ту же ошибку
Рецепт приготовления идеального жареного цыплёнка, который покорит ваше сердце
Бригада "Север-V" наступает у Богдановки, уничтожая укрепления ВСУ
Рецепт вкуснешего йоркширского пудинга с начинкой
Россиянин Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал турнира в Гонконге
5 причесок для вьющихся волос в дождливую погоду
Вероятная победа Украины теперь не рассматривается ни на Западе, ни в Киеве
Вкуснейший соус из шпината и артишоков станет изюминкой вашего праздничного меню
Стилист Карина Нигай раскрыла подробности развода с мужем, с которым прожила 8 лет
Киркоров сделал вторую татуировку на руке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников