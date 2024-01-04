Рецепт приготовления идеального жареного цыплёнка, который покорит ваше сердце

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию подробный рецепт, который поможет вам приготовить идеального жареного цыплёнка.

Фото: https://www.flickr.com/photos/41894142129@N01/1750378 by Tom Harpel

Достаньте курицу из холодильника за 30 минут до приготовления, чтобы она нагрелась до комнатной температуры. Разогрейте духовку до 240°C. Вымойте и крупно нарежьте овощи – чистить их не нужно. Разломайте луковицу чеснока на дольки, оставив их неочищенными.

Выложите все овощи, чеснок и зелень в середину большого противня для запекания и сбрызните маслом. Сбрызните курицу растительным маслом и хорошо приправьте морской солью и чёрным перцем, затем натрите птицу со всех сторон. Выложите курицу поверх овощей. Аккуратно наколите лимон со всех сторон кончиком острого ножа (если у вас есть микроволновая печь, можно положить лимон в неё на 40 секунд, так как это по-настоящему раскроет вкус). Положите лимон внутрь курицы вместе с пучком зелени.

Поставьте противень в духовку, затем немедленно убавьте огонь до 200°C и готовьте в течение 1 часа 20 минут.

Полейте курицу в середине приготовления, и если овощи выглядят сухими, добавьте немного воды на противень, чтобы они не подгорели.

Когда курица приготовится, выньте противень из духовки и переложите курицу на доску, чтобы она отдохнула минут 15 или около того. Накройте его слоем фольги и кухонным полотенцем и отложите в сторону, пока будете готовить соус.

Чтобы разделать курицу, удалите нитки и отделите крылышки (разломайте их и добавьте в соус вместе с овощным гарниром для придания аромата). Аккуратно сделайте надрез между ножкой и грудкой. Разрежьте по суставу и выньте ножку.

Повторите с другой стороны, затем разрежьте каждую ножку между бедром и голенью, чтобы в итоге получилось четыре порции темного мяса. Разложите их на порционные тарелки.