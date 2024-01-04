Представляем вашему вниманию подробный рецепт, который поможет вам приготовить идеального жареного цыплёнка.
Достаньте курицу из холодильника за 30 минут до приготовления, чтобы она нагрелась до комнатной температуры. Разогрейте духовку до 240°C. Вымойте и крупно нарежьте овощи – чистить их не нужно. Разломайте луковицу чеснока на дольки, оставив их неочищенными.
Выложите все овощи, чеснок и зелень в середину большого противня для запекания и сбрызните маслом. Сбрызните курицу растительным маслом и хорошо приправьте морской солью и чёрным перцем, затем натрите птицу со всех сторон. Выложите курицу поверх овощей. Аккуратно наколите лимон со всех сторон кончиком острого ножа (если у вас есть микроволновая печь, можно положить лимон в неё на 40 секунд, так как это по-настоящему раскроет вкус). Положите лимон внутрь курицы вместе с пучком зелени.
Поставьте противень в духовку, затем немедленно убавьте огонь до 200°C и готовьте в течение 1 часа 20 минут.
Полейте курицу в середине приготовления, и если овощи выглядят сухими, добавьте немного воды на противень, чтобы они не подгорели.
Когда курица приготовится, выньте противень из духовки и переложите курицу на доску, чтобы она отдохнула минут 15 или около того. Накройте его слоем фольги и кухонным полотенцем и отложите в сторону, пока будете готовить соус.
Чтобы разделать курицу, удалите нитки и отделите крылышки (разломайте их и добавьте в соус вместе с овощным гарниром для придания аромата). Аккуратно сделайте надрез между ножкой и грудкой. Разрежьте по суставу и выньте ножку.
Повторите с другой стороны, затем разрежьте каждую ножку между бедром и голенью, чтобы в итоге получилось четыре порции темного мяса. Разложите их на порционные тарелки.
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