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Вкуснейший соус из шпината и артишоков станет изюминкой вашего праздничного меню

1:41
Еда

Тёплый соус из шпината и артишоков — отличный вариант, чтобы удовлетворить аппетит ваших гостей, пока вы готовите ужин.

Вкуснейший соус из шпината и артишоков станет изюминкой вашего праздничного меню
Фото: Own work by Slastic

Острый и сливочный соус состоит из сливочного сыра, майонеза, чеддера и пармезана. Это действительно изысканная закуска.

Мягкий лук и ароматный чеснок входят в состав начинки, а ярко-зеленый шпинат и артишоки придают текстуру и цвет.

Подавайте в миске, посыпав крекерами, теплым нааном, мини-питами или чипсами из тортильи для обмакивания. Используйте его для приготовления бутербродов с открытой начинкой, положите сверху ломтик бри и запекайте в течение 5 минут. Готово через 40 минут.

Разогрейте оливковое масло в кастрюле среднего размера или сотейнике на среднем огне. Добавьте нарезанный кубиками лук, соль и перец и убавьте огонь до минимума. Обжаривайте, пока лук не станет мягким и ароматным, около 3 минут.Добавьте шпинат, артишоки, сливочный сыр, сметану и майонез. Перемешивайте, пока они полностью не смешаются и равномерно не распределятся.

Аккуратно добавьте сыр чеддер и 3/4 стакана сыра пармезан, посолите и поперчите по вкусу. Разогревайте, пока он полностью не прогреется.

Выложите шпинат и артишоки в форму для запекания, смазанную маслом. Посыпьте верх блюда оставшимся сыром пармезан.

На этом этапе вы можете поставить соус в холодильник, если готовите его заранее.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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