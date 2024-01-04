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Вкуснейший куриный суп с грибами и имбирём, который покорит сердце ваших близких

1:52
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт куриного супа с грибами и имбирём, который может стать лидером вашего домашнего меню.

Вкуснейший куриный суп с грибами и имбирём, который покорит сердце ваших близких
Фото: Own work by Kagor

В большой кастрюле на средне-сильном огне разогрейте масло. Готовьте курицу и половинки лука, периодически переворачивая, пока лук не обуглится, а курица не прогреется, около 7 минут.

Добавьте сельдерей, морковь и имбирь и готовьте, помешивая, до легкой мягкости, около 5 минут. Добавьте куриную тушку (если используете), бульон, соль и перец горошком. Уменьшите огонь до средне-низкого, накройте и тушите, пока ароматы не растворятся, а количество жидкости немного уменьшится, около 1 часа. Дайте немного остыть. Бульон процедите и оставьте куриное мясо.

В очень большой кастрюле на средне-сильном огне разогрейте масло. Обжаривайте лук, сельдерей и морковь, помешивая, до мягкости, около 7 минут. Добавьте имбирь, чили и чеснок; попробуйте и при необходимости добавьте еще чили. Готовьте, помешивая, до появления аромата, около 2 минут. Добавьте грибы и готовьте, помешивая, пока они не подрумянятся, около 10 минут.

Добавьте оставшийся бульон и куриное мясо и перемешайте. Продолжайте тушить, периодически помешивая, пока немного не уменьшится и не загустеет, около 45 минут.

Тем временем в кастрюле среднего размера с кипящей подсоленной водой приготовьте лапшу в соответствии с указаниями на упаковке. Слейте воду и добавьте лапшу в суп, приправьте солью и перцем.

Распределите суп по тарелкам. Сверху выложите зелёный лук.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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