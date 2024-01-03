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Вкуснейший "Меренговый рулет" удивит всех ваших гостей

1:14
Еда

Меренговый рулет. Этим вкуснейшим десертом вы удивите своих гостей на праздничном столе.

Вкуснейший "Меренговый рулет" удивит всех ваших гостей
Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

  • яичный белок — 4 штуки,
  • сахар — 240 грамм,
  • лимонный сок — 1 ст. ложка,
  • крахмал — 40 грамм.

Крем:

  • творожный сыр — 250 грамм,
  • сливки — 100 мл,
  • сахар — 4 ст. ложки,
  • ванилин — по вкусу,
  • соль — по вкусу,
  • малина, голубика, фисташки — по вкусу.

Приготовление:

Взбиваем четыре белка с сахаром и лимоном соком до пышной пены. Добавляем туда крахмал, перемешиваем, распределяем по противню и отправляем в духовку при температуре 140 градусов на 30-40 минут.

Для крема смешиваем творожный сыр, сахар, сливки, ванилин и соль. Намазываем его на готовую меренгу ровным слоем. Кладём ягоды, посыпаем резанной фисташкой и сворачиваем всё в рулет.

Можно сверху украсить ягодами.

Вкуснейший рулет стоит того, чтобы его попробовать. А гости на десерт будут предпочитать только его.

Автор monakhovan_.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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