Меренговый рулет. Этим вкуснейшим десертом вы удивите своих гостей на праздничном столе.
Ингредиенты:
Крем:
Приготовление:
Взбиваем четыре белка с сахаром и лимоном соком до пышной пены. Добавляем туда крахмал, перемешиваем, распределяем по противню и отправляем в духовку при температуре 140 градусов на 30-40 минут.
Для крема смешиваем творожный сыр, сахар, сливки, ванилин и соль. Намазываем его на готовую меренгу ровным слоем. Кладём ягоды, посыпаем резанной фисташкой и сворачиваем всё в рулет.
Можно сверху украсить ягодами.
Вкуснейший рулет стоит того, чтобы его попробовать. А гости на десерт будут предпочитать только его.
Автор monakhovan_.
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