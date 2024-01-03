Вкуснейший "Меренговый рулет" удивит всех ваших гостей

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Меренговый рулет. Этим вкуснейшим десертом вы удивите своих гостей на праздничном столе.

Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

яичный белок — 4 штуки,

сахар — 240 грамм,

лимонный сок — 1 ст. ложка,

крахмал — 40 грамм.

Крем:

творожный сыр — 250 грамм,

сливки — 100 мл,

сахар — 4 ст. ложки,

ванилин — по вкусу,

соль — по вкусу,

малина, голубика, фисташки — по вкусу.

Приготовление:

Взбиваем четыре белка с сахаром и лимоном соком до пышной пены. Добавляем туда крахмал, перемешиваем, распределяем по противню и отправляем в духовку при температуре 140 градусов на 30-40 минут.

Для крема смешиваем творожный сыр, сахар, сливки, ванилин и соль. Намазываем его на готовую меренгу ровным слоем. Кладём ягоды, посыпаем резанной фисташкой и сворачиваем всё в рулет.

Можно сверху украсить ягодами.

Вкуснейший рулет стоит того, чтобы его попробовать. А гости на десерт будут предпочитать только его.

Автор monakhovan_.