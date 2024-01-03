Рецепт греческого салата для вашего праздничного стола

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию клаасический рецепт греческого салата.

Фото: "Greek" salad by John Perry from Hattiesburg, MS, USA

Ингредиенты: 1 кочан салата Ромэн, мелко нарезанный, 4 целых спелых помидора,

1 целый (крупный) огурец, 1/2 целой красной луковицы, 30 целых оливок, 6 унций измельченного сыра Фета, свежая петрушка, крупно нарезанная, 1/4 стакана оливкового масла, 2 ст.л. красного винного уксуса, 1 ч.л. сахара, 1 зубчик чеснока измельчённого, 6 целых оливок, мелко нарезанных, 1/4 ч.л. соли, свежемолотый чёрный перец, 1 целый лимон для сока.

Этапы приготовления. Добавьте нарезанный салат-латук, дольки помидоров, ломтики огурца, ломтики лука, разрезанные пополам оливки каламата, половину феты и петрушку в большую миску.

Смешайте оливковое масло, уксус, сахар, чеснок, соль, перец и нарезанные оливки в миске. Взбейте до получения однородной массы. Попробуйте и добавьте приправы.

Полейте заправкой ингредиенты для салата, затем посолите и поперчите. Перемешайте. Непосредственно перед подачей посыпьте сыром и сбрызните небольшим количеством лимонного сока.