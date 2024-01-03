Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На Украине было уничтожено 800 натовских зенитных ракет ЗРК Patriot
"неДума": российских звезд хотят заставить определиться, на чьей они стороне
Иван Ургант обратился к россиянам
Врачи рассказали, как бросить курить за выходные
Оригинальный салат с кукурузой, сыром и хлебом для вашего праздничного стола
В Индии заявили об отсутствии проблем с оплатой российской нефти
Традиционный русский рецепт вкуснейшей ухи
Россиянам объяснили, почему болит голова по утрам: дело совсем не в похмелье
Пептидная косметика: в чем ее главные преимущества для кожи

Рецепт греческого салата для вашего праздничного стола

1:24
Еда

Представляем вашему вниманию клаасический рецепт греческого салата. 

Рецепт греческого салата для вашего праздничного стола
Фото: "Greek" salad by John Perry from Hattiesburg, MS, USA

Ингредиенты: 1 кочан салата Ромэн, мелко нарезанный, 4 целых спелых помидора, 
1 целый (крупный) огурец, 1/2 целой красной луковицы, 30 целых оливок, 6 унций измельченного сыра Фета, свежая петрушка, крупно нарезанная, 1/4 стакана оливкового масла, 2 ст.л. красного винного уксуса, 1 ч.л. сахара, 1 зубчик чеснока измельчённого, 6 целых оливок, мелко нарезанных, 1/4 ч.л. соли, свежемолотый чёрный перец, 1 целый лимон для сока. 

Этапы приготовления. Добавьте нарезанный салат-латук, дольки помидоров, ломтики огурца, ломтики лука, разрезанные пополам оливки каламата, половину феты и петрушку в большую миску.

Смешайте оливковое масло, уксус, сахар, чеснок, соль, перец и нарезанные оливки в миске. Взбейте до получения однородной массы. Попробуйте и добавьте приправы.

Полейте заправкой ингредиенты для салата, затем посолите и поперчите. Перемешайте. Непосредственно перед подачей посыпьте сыром и сбрызните небольшим количеством лимонного сока.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Асмус рассказала об участии в "пошлой" вечеринке на Рублевке

Актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками своим необычным способом встретить Новый год в компании своей семьи.

Кристина Асмус назвала новогоднюю вечеринку на Рублевке "пошлой"
Актёр Охлобыстин нашел применение бриллианту со стрингов Ивлеевой
Актёр Охлобыстин нашел применение бриллианту со стрингов Ивлеевой
Певица Алсу сообщила о серьезных переменах в жизни
Убежит ли из России Филипп Киркоров
Галкин о трудностях сбежавшей Пугачёвой: "Европа не щедрая, щедрая Россия" Дмитрий Плотников "Звёзд" хотят отправить присягнуть стране "в триколоре на СВО и в Крым" Олег Володин
Лоза нашёл забавными тексты песен Орбакайте, Билана, Баскова на "Песне года"
Груша завалит плодами: опытные садоводы раскрыли секреты ухода
Простой творожный чизкейк с апельсиновым желе без выпечки готовится легко: просто тает во рту
Простой творожный чизкейк с апельсиновым желе без выпечки готовится легко: просто тает во рту
Последние материалы
Врачи рассказали, как бросить курить за выходные
Оригинальный салат с кукурузой, сыром и хлебом для вашего праздничного стола
В Индии заявили об отсутствии проблем с оплатой российской нефти
Традиционный русский рецепт вкуснейшей ухи
Россиянам объяснили, почему болит голова по утрам: дело совсем не в похмелье
Пептидная косметика: в чем ее главные преимущества для кожи
Рецепт классического борща: традиционное блюдо на все времена
20 тканевых масок для лица, чтобы кожа сияла даже в самый темный месяц года
Ароматный жареный цыплёнок по-Мэрилендски станет изюминкой вашего праздничного стола
Удар России по репутации натовской техники вошел в ТОП-10 событий 2023 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников