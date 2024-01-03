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Оригинальный салат с кукурузой, сыром и хлебом для вашего праздничного стола

2:07
Еда

Удивите своих гостей вкусным салатом с кукурозой, сыром и хлебом. 

Оригинальный салат с кукурузой, сыром и хлебом для вашего праздничного стола
Фото: Own work by Cynthiadesign

В большой миске взбейте вместе смесь для кукурузного хлеба и 1 стакан сыра чеддер. В миске среднего размера взбейте вместе пахту, яйца, растопленное сливочное масло и халапеньо.

Влейте смесь из пахты в смесь для кукурузного хлеба и взбивайте до получения однородной массы.

Сбрызните кулинарным спреем квадратную форму для выпечки размером 9 дюймов. Вылейте смесь для кукурузного хлеба на подготовленную форму.

Выпекайте до золотисто-коричневого цвета, от 25 до 30 минут. Дайте полностью остыть, прежде чем нарезать кубиками.

Застелите противень фольгой. Выложите бекон на подготовленный противень. Выпекайте до золотистого цвета и хрустящей корочки, 15-20 минут, переворачивая на полпути. Дайте полностью остыть, прежде чем крошить.

Для заправки: В блендере смешайте сметану, майонез, смесь для заправки ранч, 2 стручка перца чипотле, цедру лайма, сок лайма и тмин. Взбейте до получения однородной массы.

Попробуйте и при желании добавьте треть стручкового перца чипотле. Переложите заправку в герметичный контейнер и поставьте в холодильник на 30 минут для загустения. Слейте воду и промойте фасоль пинто. В небольшой миске смешайте помидоры, болгарский перец и зеленый лук. В форму для запекания выложите половину нарезанного кубиками кукурузного хлеба.

Выложите половину фасоли пинто, 1 стакан сыра чеддер, половину бекона, половину кукурузы, половину томатной смеси и 2/3 заправки. Повторите слои еще раз, начиная с кукурузного хлеба и заканчивая оставшейся заправкой. Охладите в течение 2-4 часов. Подавайте холодным, посыпав большим количеством нарезанного зеленого лука.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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