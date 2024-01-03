Ароматность котлет зависит от чеснока

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Не все хозяйки предпочитают включать чеснок в состав фарша для котлет. В советское время, в соответствии с ГОСТом, лук в котлетах также не рекомендовалось использовать. Однако в наше время актуальны более смелые и разнообразные рецепты для приготовления котлет.

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Вопрос добавления чеснока в котлеты часто остается на уровне предпочтений, так как сочности мясу обеспечивает также лук. В тоже время, чеснок вносит изменения во вкус котлет, делая его более пряным и насыщенным.

Однозначно не рекомендуется включать чеснок в фарш, если предполагается запекание котлет в духовке. После термической обработки, запеченный чеснок становится безвкусным и лишь ухудшает вкус мяса.

Однако если котлеты планируется жарить на сковороде, добавление чеснока становится вполне приемлемым. На один килограмм фарша рекомендуется взять 2-3 зубчика чеснока. Лук также остается в списке ингредиентов, и их ароматы вполне гармонично дополняют друг друга.

В фарш для котлет с чесноком рекомендуется добавить батон, предварительно замоченный в молоке, яйцо, соль и перец. Важно замачивать батон именно в молоке, чтобы котлеты получились нежными и сочными, учитывая, что чеснок может подсушить фарш.

Согласно данному рецепту, не рекомендуется добавлять зелень, картошку или другие специи. При жарке котлет с чесноком рекомендуется использовать растительное масло, предварительно обваляв биточки в панировочных сухарях.