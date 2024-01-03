Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оригинальный салат с кукурузой, сыром и хлебом для вашего праздничного стола
В Индии заявили об отсутствии проблем с оплатой российской нефти
Традиционный русский рецепт вкуснейшей ухи
Россиянам объяснили, почему болит голова по утрам: дело совсем не в похмелье
Пептидная косметика: в чем ее главные преимущества для кожи
20 тканевых масок для лица, чтобы кожа сияла даже в самый темный месяц года
Ароматный жареный цыплёнок по-Мэрилендски станет изюминкой вашего праздничного стола
Удар России по репутации натовской техники вошел в ТОП-10 событий 2023 года
Автоэксперт Рязанов нашел опасность в постановке автомобиля на "ручник" зимой

Рецепт классического борща: традиционное блюдо на все времена

1:05
Еда

Представляем вам рецепт традицонного русского борща.

Отварите мясо: В большой кастрюле вскипятите немного воды. Нарежьте говядину ломтиками и тушите ее в воде в течение 20 минут, чтобы получился хороший костный бульон.

Обжарьте овощи: Затем обжарьте морковь, лук и нарезанную свеклу на оливковом масле до мягкости и добавьте их в говяжий бульон.

Добавьте фасоль: Слейте воду, промойте консервированную фасоль и добавьте ее в кастрюлю. Готовьте суп в течение 20 минут.

Добавьте картофель: Затем добавьте нарезанный картофель в кастрюлю и тушите суп в течение 15 минут.

Добавьте капусту: Как только картофель будет почти готов, добавьте капусту.

Приправьте суп черным перцем, солью, уксусом и кетчупом. Дайте супу покипеть 10 минут. Украсьте и подавайте: Затем подавайте борщ с ложкой сметаны или майонеза. Налейте в большую миску и наслаждайтесь!

 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Лолита Милявская высказалась о своей эмиграции

Певица Лолита Милявская обратилась к россиянам в первый день Нового 2024 года.

Лолита Милявская высказалась о своей эмиграции
Кристина Асмус назвала новогоднюю вечеринку на Рублевке "пошлой"
Асмус рассказала об участии в "пошлой" вечеринке на Рублевке
"Настя уедет из России!": дан прогноз по Ивлеевой
28-летняя Лиза Арзамасова поделилась новогодними фото с двухлетним сыном
Галкин о трудностях сбежавшей Пугачёвой: "Европа не щедрая, щедрая Россия" Дмитрий Плотников "Звёзд" хотят отправить присягнуть стране "в триколоре на СВО и в Крым" Олег Володин
Семена моркови любят молоко и водку: быстро прорастут и вы будете гордиться посадочным материалом
Дымоход в бане прочистится сам: достаточно добавить к дровам то, что выбрасывается на кухне
Решетки для плиты и духовки станут как новенькие - все подруги удивятся: просто сделайте это
Решетки для плиты и духовки станут как новенькие - все подруги удивятся: просто сделайте это
Последние материалы
В Индии заявили об отсутствии проблем с оплатой российской нефти
Традиционный русский рецепт вкуснейшей ухи
Россиянам объяснили, почему болит голова по утрам: дело совсем не в похмелье
Пептидная косметика: в чем ее главные преимущества для кожи
Рецепт классического борща: традиционное блюдо на все времена
20 тканевых масок для лица, чтобы кожа сияла даже в самый темный месяц года
Ароматный жареный цыплёнок по-Мэрилендски станет изюминкой вашего праздничного стола
Удар России по репутации натовской техники вошел в ТОП-10 событий 2023 года
Автоэксперт Рязанов нашел опасность в постановке автомобиля на "ручник" зимой
Entreprendre: ситуция в России стала сюрпризом для Запада
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников