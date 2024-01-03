Рецепт классического борща: традиционное блюдо на все времена

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вам рецепт традицонного русского борща.

Отварите мясо: В большой кастрюле вскипятите немного воды. Нарежьте говядину ломтиками и тушите ее в воде в течение 20 минут, чтобы получился хороший костный бульон.

Обжарьте овощи: Затем обжарьте морковь, лук и нарезанную свеклу на оливковом масле до мягкости и добавьте их в говяжий бульон.

Добавьте фасоль: Слейте воду, промойте консервированную фасоль и добавьте ее в кастрюлю. Готовьте суп в течение 20 минут.

Добавьте картофель: Затем добавьте нарезанный картофель в кастрюлю и тушите суп в течение 15 минут.

Добавьте капусту: Как только картофель будет почти готов, добавьте капусту.

Приправьте суп черным перцем, солью, уксусом и кетчупом. Дайте супу покипеть 10 минут. Украсьте и подавайте: Затем подавайте борщ с ложкой сметаны или майонеза. Налейте в большую миску и наслаждайтесь!