Представляем вам рецепт традицонного русского борща.
Отварите мясо: В большой кастрюле вскипятите немного воды. Нарежьте говядину ломтиками и тушите ее в воде в течение 20 минут, чтобы получился хороший костный бульон.
Обжарьте овощи: Затем обжарьте морковь, лук и нарезанную свеклу на оливковом масле до мягкости и добавьте их в говяжий бульон.
Добавьте фасоль: Слейте воду, промойте консервированную фасоль и добавьте ее в кастрюлю. Готовьте суп в течение 20 минут.
Добавьте картофель: Затем добавьте нарезанный картофель в кастрюлю и тушите суп в течение 15 минут.
Добавьте капусту: Как только картофель будет почти готов, добавьте капусту.
Приправьте суп черным перцем, солью, уксусом и кетчупом. Дайте супу покипеть 10 минут. Украсьте и подавайте: Затем подавайте борщ с ложкой сметаны или майонеза. Налейте в большую миску и наслаждайтесь!
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