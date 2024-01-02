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Рецепт сладкого соуса Чили, который придаст неповторимый вкус вашим блюдам

1:08
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт сладкого соуса Чили, который по достоинству оценят гости вашего праздника. 

Рецепт сладкого соуса Чили, который придаст неповторимый вкус вашим блюдам
Фото: biber sosu by Otorite kontrolü

Ингредиенты: 2-3 чайные ложки сушёных хлопьев красного чили (используйте больше или меньше в зависимости от ваших предпочтений), 1/2 стакана рисового уксуса, 1/2 стакана воды, 5 зубчиков чеснока – мелко нарезанных, 1 ст.л. соевого соуса, 1/4 стакана сахара 1 столовая ложка кукурузной муки + 2 столовые ложки воды (смешайте, чтобы получилась кашица из кукурузной муки).

Рецепт: Добавьте рисовый уксус, воду, чеснок, сахар, чили и соевый соус в кастрюлю и разогрейте на среднем огне, помешивая, до растворения сахара. Когда оно начнет пузыриться, добавьте кашицу из кукурузной муки (предварительно смешанную с водой, без комочков) и хорошо перемешайте, чтобы оно не слиплось.

Дайте ему полностью остыть, и тогда оно готово к употреблению. Храните в холодильнике до двух месяцев.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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