Экзотический тайский салат из свиного фарша лааб

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

На северо-востоке Таиланда и в Лаосе лааб готовят из мясного фарша, слегка отваренного в бульоне, затем заправляют перцем чили, свежей зеленью и обжаренным рисовым порошком и едят с клейким рисом.

Фото: Own work by Takeaway

Рецепт приготовления лааба.

Разогрейте масло в 12-дюймовой сковороде на среднем огне. Добавьте чеснок и чили и готовьте, помешивая, до появления аромата, около 2 минут.

Добавьте свинину, хлопья чили, пять специй, мускатный орех, соль, перец, кориандр и кардамон и готовьте, помешивая, пока свинина не подрумянится, около 2 минут. Добавьте мяту, зелёный лук, кинзу и рыбный соус и готовьте, пока свинина не будет готова, около 4 минут.

Переложите в большую сервировочную миску и посыпьте зелёным луком, кинзой, листьями кафра, лемонграссом, луком-шалотом, мятой, кинзой, огурцами и помидорами. Подавайте при комнатной температуре.

Ранее приводился рецепт мексиканского салата.