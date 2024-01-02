Продолжаем знакомить вас с классическими рождественскими рецептами европейской кухни.
"Святочное полено" иногда называемое шоколадным поленом. По сути блюдо представляет собой большую плитку шоколадного торта, имеющего форму полена и покрытого глазурью.
Святочные поленья традиционно едят во время рождественских праздников и часто украшают разноцветной посыпкой.
Чтобы приготовить святочное полено, начните с приготовления теста для бисквитного торта и выпекайте его в форме полена. После выпекания покройте торт ганашем из тёмного шоколада и украсьте посыпкой для придания праздничного вида.
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