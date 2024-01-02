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Традиционное рождественское блюдо "Святочное полено"

Еда

Продолжаем знакомить вас с классическими рождественскими рецептами европейской кухни.

Традиционное рождественское блюдо "Святочное полено"
Фото: Own work by Mitantig

"Святочное полено" иногда называемое шоколадным поленом. По сути блюдо представляет собой большую плитку шоколадного торта, имеющего форму полена и покрытого глазурью.

Святочные поленья традиционно едят во время рождественских праздников и часто украшают разноцветной посыпкой.

Чтобы приготовить святочное полено, начните с приготовления теста для бисквитного торта и выпекайте его в форме полена. После выпекания покройте торт ганашем из тёмного шоколада и украсьте посыпкой для придания праздничного вида.

Ранее приводился рецепт вкуснейшего мясного пирога по традиционному британскому рецепту.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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