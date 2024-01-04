Секрет вкусного картофельного пюре

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Идеальное картофельное пюре - это сочетание мягкости, нежности и воздушности. Но не всем кулинарам удаётся достичь этого результата. Часто гарнир получается слишком клейким или с комками. Чтобы избежать подобных неудач, хозяйке следует придерживаться пяти простых правил.

Фото: "Пюре" by Racerkaras is licensed under CC BY-SA 4.0.

1. Правильная нарезка картошки

Она должна быть разрезана на четвертинки или хотя бы половинки перед варкой. Кроме того, кусочки корнеплода нужно предварительно замочить в холодной воде на 20 минут, чтобы удалить лишний крахмал.

2. Дополнительные ингредиенты

В кастрюлю с картофелем нужно добавить чеснок или кусочки лимона, чтобы улучшить вкус овоща.

3. Не использовать блендер для измельчения картофеля

Это позволит избежать слишком клейкой массы. Нужно использовать картофелемялку, пишут "Белновости".

4. Добавлять подогретое молоко

Нельзя класть холодный продукт, поскольку возникнет большая разница температур. Горячее молоко поможет сохранить вкусовые качества блюда.

5. Не использовать маргарин

Его следует заменить его качественным маслом, чтобы придать гарниру аппетитный и нежный вкус.

Соблюдение этих простых правил поможет достичь идеального картофельного пюре.