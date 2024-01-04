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Секрет вкусного картофельного пюре

1:23
Еда

Идеальное картофельное пюре - это сочетание мягкости, нежности и воздушности. Но не всем кулинарам удаётся достичь этого результата. Часто гарнир получается слишком клейким или с комками. Чтобы избежать подобных неудач, хозяйке следует придерживаться пяти простых правил.

Секрет вкусного картофельного пюре
Фото: "Пюре" by Racerkaras is licensed under CC BY-SA 4.0.

1. Правильная нарезка картошки

Она должна быть разрезана на четвертинки или хотя бы половинки перед варкой. Кроме того, кусочки корнеплода нужно предварительно замочить в холодной воде на 20 минут, чтобы удалить лишний крахмал.

2. Дополнительные ингредиенты

В кастрюлю с картофелем нужно добавить чеснок или кусочки лимона, чтобы улучшить вкус овоща.

3. Не использовать блендер для измельчения картофеля

Это позволит избежать слишком клейкой массы. Нужно использовать картофелемялку, пишут "Белновости".

4. Добавлять подогретое молоко

Нельзя класть холодный продукт, поскольку возникнет большая разница температур. Горячее молоко поможет сохранить вкусовые качества блюда.

5. Не использовать маргарин

Его следует заменить его качественным маслом, чтобы придать гарниру аппетитный и нежный вкус.

Соблюдение этих простых правил поможет достичь идеального картофельного пюре.

Секреты Приготовления Вкусного Домашнего Пюре
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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