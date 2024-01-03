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Вкусная запеканка на ужин готовится быстро и просто

1:17
Еда

Этот рецепт обязательно понравится всем любителям сочной и аппетитной пищи. Данная запеканка проста в приготовлении.

Вкусная запеканка на ужин готовится быстро и просто
Фото: Own work by Schwäbin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license

Ингредиенты:

  • Мясо любое — 500 гр.
  • Картошка — 900 гр.
  • Зелёный лук — 20 гр.
  • Сливочное масло — 20 гр.
  • Сыр любой (средней мягкости) — 200 гр.
  • Чеснок — 2 гр.
  • Сливки — 0.5 стакана.
  • Соль — по вкусу.
  • Специи сухие — по вкусу.

Приготовление

Мясо нарежьте на небольшие куски и отбейте при помощи кухонного молоточка. Посыпьте мясо солью и специями в отдельной миске, добавив измельчённый чеснок. Оставьте на 5-10 минут. Дно формы для запекания смажьте маслом. Выложите в неё мясо. Посыпьте его зелёным луком. Картошку нарежьте слайсами, затем добавьте к ней соль и специи. Выложите картофель поверх мяса. Полейте его сливками, в которые предварительно положите соль и специи. Сверху посыпьте картошку натёртым сыром. Выпекайте при 200 градусах около 50 минут.

Источник: 1000.menu

запеканка с картошкой и мясом
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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