Вкусная запеканка на ужин готовится быстро и просто

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт обязательно понравится всем любителям сочной и аппетитной пищи. Данная запеканка проста в приготовлении.

Фото: Own work by Schwäbin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license

Ингредиенты:

Мясо любое — 500 гр.

Картошка — 900 гр.

Зелёный лук — 20 гр.

Сливочное масло — 20 гр.

Сыр любой (средней мягкости) — 200 гр.

Чеснок — 2 гр.

Сливки — 0.5 стакана.

Соль — по вкусу.

Специи сухие — по вкусу.

Приготовление

Мясо нарежьте на небольшие куски и отбейте при помощи кухонного молоточка. Посыпьте мясо солью и специями в отдельной миске, добавив измельчённый чеснок. Оставьте на 5-10 минут. Дно формы для запекания смажьте маслом. Выложите в неё мясо. Посыпьте его зелёным луком. Картошку нарежьте слайсами, затем добавьте к ней соль и специи. Выложите картофель поверх мяса. Полейте его сливками, в которые предварительно положите соль и специи. Сверху посыпьте картошку натёртым сыром. Выпекайте при 200 градусах около 50 минут.

Источник: 1000.menu