Этот рецепт обязательно понравится всем любителям сочной и аппетитной пищи. Данная запеканка проста в приготовлении.
Ингредиенты:
Приготовление
Мясо нарежьте на небольшие куски и отбейте при помощи кухонного молоточка. Посыпьте мясо солью и специями в отдельной миске, добавив измельчённый чеснок. Оставьте на 5-10 минут. Дно формы для запекания смажьте маслом. Выложите в неё мясо. Посыпьте его зелёным луком. Картошку нарежьте слайсами, затем добавьте к ней соль и специи. Выложите картофель поверх мяса. Полейте его сливками, в которые предварительно положите соль и специи. Сверху посыпьте картошку натёртым сыром. Выпекайте при 200 градусах около 50 минут.
Источник: 1000.menu
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