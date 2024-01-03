Ешь и худеешь: диетический рыбный салат от скорую руку от великой Майи Плисецкой

Правильное питание Майи Плисецкой было вкусным, полезным и низкокалорийным, ибо она осознавала, что правильный рацион — основа для поддержания здоровья и стабильного веса.
Ингредиенты:
Приготовление:
Нарежьте филе пикши и сыр на небольшие продолговатые кусочки.
Помидоры разрежьте на маленькие целые дольки.
Листья салата нарежьте ножом на крупные части или порвите руками.
Смешайте все ингредиенты в салатнице. Заправьте оливковым маслом. По вашему вкусу, можно добавить немного соли и перца.
Приятного аппетита! Балерина возможно не добавляла соль и перец, но вам вполне можно.
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