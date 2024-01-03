Ешь и худеешь: диетический рыбный салат от скорую руку от великой Майи Плисецкой

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Правильное питание Майи Плисецкой было вкусным, полезным и низкокалорийным, ибо она осознавала, что правильный рацион — основа для поддержания здоровья и стабильного веса.

Фото: flickr. com by Oleg Sidorenko is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ингредиенты:

200 г филе пикши (или другой нежирной рыбы);

Пучок листьев салата (4-5 шт.);

100 г твердого сыра;

2 средних помидора;

2 ст. ложки оливкового масла.

Приготовление:

Нарежьте филе пикши и сыр на небольшие продолговатые кусочки.

Помидоры разрежьте на маленькие целые дольки.

Листья салата нарежьте ножом на крупные части или порвите руками.

Смешайте все ингредиенты в салатнице. Заправьте оливковым маслом. По вашему вкусу, можно добавить немного соли и перца.

Приятного аппетита! Балерина возможно не добавляла соль и перец, но вам вполне можно.