3 рецепта Аллы Пугачевой для читателей Pravda.ru: полезный, быстрый и восхитительный

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Двадцать лет назад Алла Пугачева поделилась с читателями Pravda. Ru тремя рецептами на разные случаи жизни. Повторяем их, поскольку в архиве они быльем уже поросли.

Фото: ru.wikipedia by Юрий Чернавский is licensed under GNU Free Documentation License

Полезный рецепт: Оберните апельсиновые дольки листьями салата. Для придания более насыщенного вкуса, добавьте любимую приправу — от варенья до майонеза. Это быстро, красиво, вкусно и, если обойтись без майонеза, даже низкокалорийно.

Быстрый рецепт (перед приходом гостей): Смажьте противень маслом. Разложите на нем кусочки мяса, рыбы или курицы. Поверх положите репчатый лук и полейте майонезом или сметаной. Добавьте сыр, а по желанию еще и мелко порезанную картошку. Поставьте в духовку, и через 20-30 минут блюдо будет готово.

Восхитительный рецепт (из мира мечты): Маринуйте мясо дичи с травами и пряностями. Дайте мясу выстоять в этом настое всю ночь. Затем обжарьте дичь на решетке или в сковороде, подавая с клюквой, брусникой и др. Это блюдо требует времени, но оно того стоит — восхитительно и необычно. Главное, проявляйте фантазию и… наслаждайтесь приятным аппетитом!