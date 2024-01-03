Оригинальный соус к макаронам

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Объяснить популярность макарон в качестве гарнира не составляет труда: это блюдо не только насыщает, но и легко готовится. Однако со временем гурманы могут устать от привычного вкуса этого кушанья.

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Но умные хозяйки знают, как изменить ситуацию, добавив оригинальный соус и превратив обычные макароны в уникальное блюдо.

Следуя определенному рецепту, вы сможете создать соус, который придаст вашему гарниру из макарон совершенно новый вкус, делая его более вкусным и интересным, ароматным и необычным, как в изысканном ресторане.

Вот рецепт вкусной подливы к макаронам:

На разогретую сковороду положите мелко нарезанную луковицу. Как только лук станет прозрачным, а поверхность начнет приобретать золотистый оттенок, добавьте столовую ложку муки. Затем добавьте в сковороду томатную пасту в том же объеме. Постепенно влейте в смесь примерно 0,3 литра воды. В жидкость добавьте специи, лаврушку, приправы, половину чайной ложки сахара, а также посолите смесь. Тщательно перемешайте будущую подливу, затем уменьшите огонь.

Через несколько минут блюдо будет готово, а основным признаком готовности будет достаточная густота подливы.