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Оригинальный соус к макаронам

1:22
Еда

Объяснить популярность макарон в качестве гарнира не составляет труда: это блюдо не только насыщает, но и легко готовится. Однако со временем гурманы могут устать от привычного вкуса этого кушанья.

Оригинальный соус к макаронам
Фото: Own work by Suchitra08 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Но умные хозяйки знают, как изменить ситуацию, добавив оригинальный соус и превратив обычные макароны в уникальное блюдо.

Следуя определенному рецепту, вы сможете создать соус, который придаст вашему гарниру из макарон совершенно новый вкус, делая его более вкусным и интересным, ароматным и необычным, как в изысканном ресторане.

Вот рецепт вкусной подливы к макаронам:

  1. На разогретую сковороду положите мелко нарезанную луковицу.
  2. Как только лук станет прозрачным, а поверхность начнет приобретать золотистый оттенок, добавьте столовую ложку муки.
  3. Затем добавьте в сковороду томатную пасту в том же объеме.
  4. Постепенно влейте в смесь примерно 0,3 литра воды.
  5. В жидкость добавьте специи, лаврушку, приправы, половину чайной ложки сахара, а также посолите смесь.
  6. Тщательно перемешайте будущую подливу, затем уменьшите огонь.

Через несколько минут блюдо будет готово, а основным признаком готовности будет достаточная густота подливы.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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