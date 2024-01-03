Кофе способен помочь снизить артериальное давление

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Потребление кофе не только помогает избавиться от сонливости и повысить работоспособность утром, но также имеет другие положительные свойства, связанные с присутствием в его составе хлорогеновой кислоты.

Фото: Unsplash by Alisa Anton is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Хлорогеновая кислота не только придаёт кофе своеобразный вкус и характерный цвет, но также благотворно воздействует на здоровье. Это соединение способствует стабилизации артериального давления, снижению веса, улучшению функции печени и даже положительно влияет на зрение.

Японские медики предложили простой способ сделать это соединение ещё более полезным для здоровья, а именно, добавление лимона в кофейный напиток. Это, по их мнению, усиливает действие хлорогеновой кислоты и делает кофе более благоприятным для сердечно-сосудистой системы.

Хотя возможно употребление кофе и лимона по отдельности, комбинирование этих ингредиентов в напитке, по словам японских специалистов, может привести к более выраженной нормализации давления и другим полезным эффектам.