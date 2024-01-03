Потребление кофе не только помогает избавиться от сонливости и повысить работоспособность утром, но также имеет другие положительные свойства, связанные с присутствием в его составе хлорогеновой кислоты.
Хлорогеновая кислота не только придаёт кофе своеобразный вкус и характерный цвет, но также благотворно воздействует на здоровье. Это соединение способствует стабилизации артериального давления, снижению веса, улучшению функции печени и даже положительно влияет на зрение.
Японские медики предложили простой способ сделать это соединение ещё более полезным для здоровья, а именно, добавление лимона в кофейный напиток. Это, по их мнению, усиливает действие хлорогеновой кислоты и делает кофе более благоприятным для сердечно-сосудистой системы.
Хотя возможно употребление кофе и лимона по отдельности, комбинирование этих ингредиентов в напитке, по словам японских специалистов, может привести к более выраженной нормализации давления и другим полезным эффектам.
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